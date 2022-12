DENIS, Émilia



À Adstock (Chaudière-Appalaches), le 5 décembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Émilia Denis, conjointe de Monsieur Gilles Gauthier. Native de Vaudreuil-Dorion, elle était la fille de feu Émilien Denis et de feu Juliette Léger.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Jacqueline (feu Claude Petit et André Plaat) et Denise (Hermel Ouellet), ainsi que son frère Michel (feu Clarisse d'Anjou).Elle laisse également dans le deuil ses neveux et sa nièce, Luc Petit, Martine Petit et Janic Ouellet; les fils de son conjoint, Jacques Gauthier, Sylvain Gauthier et Pierre Gauthier, de même que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 mai 2023 de 14h à 15h en l'église Saint-Michel-de-Vaudreuil, suivi des funérailles célébrées au même endroit à compter de 15h.