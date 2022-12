Montpetit, Rosaire et Cécile (Tanguay)



De Saint-Étienne-de-Beauharnois sont décédés, le 12 décembre 2022 Mme Cécile Tanguay à l'âge de 90 ans et le 13 décembre 2022 M. Rosaire Montpetit à l'âge de 93 ans.Ils laissent dans le deuil leurs enfants : Louise (Michel), Roland (Sylvie), Diane (Ghislain), feu Normand (Danielle), Bernard (Marie-Claude), Richard (France), Luc (Linda), Lucie (Jacques), Benoit (Guylaine), André (Meritxell), Noëlla (Claude) et Guylaine (Eric) ainsi que leurs 21 petits-enfants et leurs 34 arrière-petits-enfants.Sont également dans le deuil les frères et soeurs de Cécile : Rita, Thérèse, Madeleine, Serge et André; les soeurs de Rosaire : Claire, Lucille et Henriette; leurs beaux-frères et belles-soeurs, leurs neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Leurs funérailles seront célébrées le samedi 7 janvier 2023 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9h.BEAUHARNOIS | 450-225-2200