RATTÉ, Paul-Henri



À la Résidence Santé Courville de Laval, le 19 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Ratté, époux de madame Denise Gravel, il était fils de feu Émile Ratté et de feu Marie-Louise Thibodeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil : ses enfants, Gilbert (Nathalie Boisclair), Lucie (Denis Landry), Marc (Sonia St-Onge), ses petits-enfants, Marie-Ève (Jonathan), Maude (Éric), Charles-Émile (Aurélie), Rosalie, Phélix (Tania), Chloé, Jannie, ses arrière-petits-enfants, Hugo, Élodie, Léane, Nathan, Nolan, ses soeurs et frères, Claudette (Mike), Mariette (Jean-Claude), feu Anita, Jacques (Jacqueline), feu Richard (feu Monique), Clément (Manon), feu Roland (Adèle), ses nièces et neveux ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis, chez3495 BOUL. DAGENAIS OUESTLAVAL, QC H7P 4V9le samedi 7 janvier 2023 de 9h à 12h et de 14h à 16h, suivi d'une célébration de la Parole à 16h au salon funéraire même.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer.https://alzheimermontreal.ca/en/La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Santé Courville de Laval pour sa disponibilité, pour son dévouement ainsi que pour la qualité exceptionnelle des soins et services prodigués à monsieur Ratté.