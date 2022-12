HOYSE, Jeanne



À Montréal, le 24 août 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Jeanne Hoyse, épouse de Willmer Surprenant, décédé le 15 décembre 2022.Elle laisse dans le deuil son fils Gilbert, ses beaux-enfants Daniel (Manon) et Carole, ses petits-enfants Kevin, Valérie, Émy, Nathan, Ariane, ses deux arrière-petits-enfants, ses frères Gérard (Jean), Alfred et Clarence, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 28 janvier de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 16h.