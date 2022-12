TREMBLAY, Denis



À Montréal, le dimanche 11 décembre 2022 est décédé, à l'âge de 86 ans, Denis Tremblay, époux de Mme Rita Bernier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Cécile, Thérèse, Nicole et Jacqueline (André); ses nièces Mélanie et Nancy; sa petite-nièce Maïka, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 3 janvier 2023 de 14h à 17h, suivi des funérailles au même endroit.