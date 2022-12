Claude Paquette

Les gargouilles de Notre-Dame de Paris et les vents du Saint-Laurent ont pleuré ensemble dans la nuit du 15 décembre 2022 le départ de Claude Paquette, un grand vivant, amant des savoirs et amoureux de la parole.Fier complice de Jean-Pierre Lefebvre pour l'écriture du film Avoir seize ans (1979, présenté au Festival de Cannes), Claude est entre autres l'auteur de nombreuses émissions pour enfants et des séries télévisées biographiques Willie (2000, sur la vie de Willie Lamothe, 12 nominations aux Gémeaux) et Malenfant (2011, sur celle de Raymond Malenfant, 10 nominations aux Gémeaux).Il laisse derrière lui Frontenac, son grand oeuvre non paru, une fresque historique imaginaire, hommage aux Lumières de la pensée autochtone et à l'esprit de liberté de l'Amérique française.Claude, à l'automne de ta vie, tu répétais souvent que " c'est sur le seuil entre le possible et l'impossible que se trouve la beauté. " Jeudi dernier, l'hiver est arrivé. Puisse la grande baleine qui ressuscite ton Frontenac t'emmener toi aussi vers le printemps de Perséphone et des Immortels.Tu laisses avec une peine d'amour inconsolable et un monde de richesses intérieures : Andrée - ta Dadou -, Manon - la mère de tes cinq enfants -, ta fille Maude (Fady), tes fils Vincent (Frédérique), Renaud (Amélie) et Étienne (Julie), tes petits-fils Blaise et Ludovic, ta mère Réjane, tes frères, tes soeurs, ton cousin, ainsi que d'innombrables amis chers à ton coeur, répartis entre cette France maternelle et ce berceau d'Amérique que tu aimais sans borne ni retenue.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 6 janvier 2023 de 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 21 h. La famille accueillera également parents et amis le samedi 7 janvier 2023 dès 10 h à l'église Sainte-Geneviève à Berthierville. Suivra un service religieux à 11 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en mémoire de Claude Paquette à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales.