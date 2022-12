Caroline Larochelle, la belle histoire de Roméo et Oscar

Roméo, ou Méo pour les intimes, quatre ans et demi, est un chat croisé rex-oriental qui ressemble à un siamois blanc tandis qu’Oscar, un an, est un rex cornish roux et un cadeau du ciel pour Méo.

1. Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ces deux chats ?

Roméo (alias Méo) est arrivé par hasard, d’un ami éleveur, à la suite du décès de mon vieux chat domestique, un beau roux. J’ai hésité beaucoup avant de le prendre, car nous avions déjà deux chats rex qui ne s’entendaient pas. Dès son arrivée, Roméo et mon rex roux sont devenus les meilleurs amis du monde. Je les appelais les deux frères : Roméo le charmeur, aux yeux bleus, et Hapi mon grand frisé roux, un chat qui a été très malade dans sa vie. Malheureusement, en 2021, Hapi s’est fait frapper par une voiture devant les yeux de Méo. Méo a passé trois semaines à le chercher partout dans la maison en criant et à aller voir dehors si Hapi était encore couché dans la rue. C’était d’une tristesse incroyable. Voyant sa peine, je lui ai cherché un ami. Je cherchais un rex différent de Hapi, mais la vie a fait en sorte de me présenter un autre chat roux lui ressemblant. Méo l’a adopté tout de suite.

2. Pourquoi avoir choisi ces noms ?

Le nom d’Oscar (trophée des artistes) m’a inspiré tout de suite. C’est mon trophée pour m’être tant occupé de Hapi. Nous l’appelons souvent notre « petit cul », car il est beaucoup plus petit que Hapi, son prédécesseur. Méo est un charmeur. Un grand amoureux. Un Roméo !

3. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Mes petits-enfants me surnomment Mamie-Minou. Mes chats, c’est de l’or ! Mais j’ai aussi d’autres animaux que j’aime à la maison : chiens, poules, etc.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de vos chats ?

Méo est très affectueux. C’est un grand amoureux, mais juste avec sa famille. On dirait un sage ou une vieille âme. Il est proche de mes petits-enfants. C’est attendrissant. [...] Oscar, lui, est un petit chat très doux qui reste un bébé dans sa tête. Il a plus de caractère et est plutôt territorial. Il est moins porté vers les enfants.

5. Quel est le jeu préféré de Roméo ?

Son jeu d’élastique. Il ouvre le tiroir passe-doigt et le vide de tous les élastiques qu’il contient. Il joue avec les élastiques et les laisse partout dans la maison. Il en cache même sous le tapis.

6. Quel est l’endroit préféré de Méo et d’Oscar ?

Outre tout ce qui ressemble à une cachette pour Méo, le dessus de la sécheuse chaude est l’endroit préféré des deux moineaux.

7. En quoi vos animaux peuvent-ils être source d’inspiration pour vous ?

J’ai écrit un livre illustré pour enfants de 3 ans et plus intitulé Méo et Luna. Il est inspiré de Roméo et de notre petit bouledogue. Tous deux ont le même âge et jouent beaucoup ensemble. J’ai voulu démontrer la beauté des liens d’amitié malgré la différence.

À PROPOS DE CAROLINE LAROCHELLE

Éditrice (Éditions La Roupille) et autrice, elle écrit des livres illustrés pour enfants, dont Les 7 jours de Zachary Petit, et son tout dernier, Méo et Luna, un livre de Noël.