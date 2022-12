Cinq choses qui ont changé en 2022

En 2022, le monde a été bouleversé d’une façon imprévisible, sauf peut-être pour la politique américaine. Les changements survenus en 2022 confirment la division du monde en deux blocs, l’un autour des États-Unis et de leurs alliés, et l’autre, autour de la Russie et de la Chine. Encore que ces blocs ne sont pas aussi solitaires que lors de la guerre froide.

L’accord de Montréal-Kunming sur la biodiversité montre bien que des enjeux essentiels peuvent dépasser les intérêts étroits des deux blocs. Malgré cette coopération, plusieurs événements de 2022 ont recadré la conception du monde que nous avions. La Russie et la Chine, en particulier, ne sortent pas indemnes de cette année mouvementée.

LA RUSSIE ISOLÉE EN RAISON DE LA GUERRE EN UKRAINE

La décision de la Russie d’envahir l’Ukraine a constitué une terrible erreur. Même Vladimir Poutine a reconnu qu’il s’attendait à une guerre éclair. Sa dernière excuse est de soutenir que ses frères (sic) ukrainiens ont subi un lavage de cerveau d’une tierce partie (sous-entendu les États-Unis). Il est incapable de comprendre que l’éloignement entre la Russie et l’Ukraine provient d’abord et avant tout du renforcement de sa dictature, tandis que l’Ukraine a choisi la voie de la démocratie. Désormais, la Russie est soupçonnée de chercher à reconquérir les anciens États qui faisaient partie de l’Union soviétique. Pire, une victoire de la Russie serait perçue comme une défaite des démocraties et un encouragement à d’autres puissances d’annexer des territoires.

L’UNION EUROPÉENNE ET L’OTAN SE SONT RENFORCÉES

Poutine avait parié sur l’éclatement de l’Union européenne et de l’OTAN à la suite de l’invasion de l’Ukraine. C’est l’inverse qui s’est produit. Les deux organisations ont trouvé une nouvelle raison d’être et les liens entre les États-Unis et les pays membres de l’OTAN se sont renforcés. La demande d’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN est le plus bel exemple de cette consolidation. Quant à l’Union européenne, elle a renouvelé sa cohésion autour des sanctions contre la Russie.

LE GOUVERNEMENT DE XI JINPING EST AFFAIBLI

Jusqu’à il y a quelques semaines encore, le pouvoir de Xi Jinping paraissait inébranlable. Il avait avec succès renversé la règle de succession établie par Deng Xiaoping et gagné un troisième mandat à la tête du Parti communiste chinois. Mais voilà, le dogmatisme politique de Xi et de son équipe a plongé la Chine dans le marasme économique. Et à l’occasion de la Coupe du monde, les Chinois ont subitement réalisé que leur pays était le seul à endurer les mesures inhumaines imposées par Xi pour lutter contre la COVID-19. D’où les manifestations à travers la Chine. En plus, les mesures sanitaires défendues par Xi se sont révélées inefficaces contre le variant Omicron. La levée soudaine des mesures sanitaires n’est pas le résultat des manifestations. Elle a pour objectif de sauver la face de Xi, parce que la COVID-19 se répandait malgré ses politiques. Ses opposants utiliseront cet échec contre lui.

TRUMP EST PLUS FAIBLE QUE JAMAIS

Les élections de mi-mandat ont montré que les électeurs indépendants rejetaient les politiques extrémistes de Trump. Même si 80 % des candidats qu’il a appuyés ont été réélus, ses candidats ne sont pas parvenus à gagner dans plusieurs États clés.

LA PANDÉMIE DE COVID-19 SEMBLE SOUS CONTRÔLE

Grâce aux vaccins et aux médicaments, l’humanité commence à apprendre à vivre normalement avec le nouveau virus.