HUNT (née CYR), Colette



À Pierrefonds, le 20 décembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Colette Hunt (née Cyr), épouse de Urban Hunt.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Paul (Lesli) et Karen (Mark), ses petits-enfants Brandon (Keyiana), Nicolas (Audrey), Julia, Emily, Madison et Jordan, ses soeurs Huguette (Norman), Paulette, Françoise (Daniel), Suzanne et Jeannette (Paul) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille se réunira de façon intime pour célébrer la vie de Colette.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD du Manoir de l'Ouest de l'Ile pour leur soutien et les bons soins prodigués.