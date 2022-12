En mode lecture: pour en savoir plus sur les Samis

Parce que les rennes occupent une grande place dans ce singulier roman, on pouvait difficilement ne pas en parler durant le temps des Fêtes !

C’est le Français Olivier Truc qui, avec des romans comme Le dernier lapon ou Le détroit du Loup, a été le premier à nous sensibiliser à la très dure réalité des Samis, un peuple autochtone du nord de la Suède vivant traditionnellement de l’élevage de rennes. Et ici encore, on verra à quel point ces gens ont été et sont toujours ostracisés.

Elsa, neuf ans, est l’une des leurs. Elle a l’hiver dans la peau et ce n’est ni le froid ni la noirceur qui l’empêcheront de skier seule jusqu’au parc à rennes. Mais en cette fin de journée de l’année 2008, elle verra quelque chose qui modifiera le cours de sa vie : un couteau ensanglanté à la main, un homme vient de tuer le faon qu’elle chérissait, une petite femelle du nom de Nástegallu.

Que justice soit faite

Elsa a très bien vu le meurtrier. Un sale type du village voisin qui a déjà assassiné plusieurs bêtes. Mais parce qu’il a réussi à la terroriser en lui faisant comprendre qu’il pourrait la tuer elle aussi, jamais elle ne dévoilera son nom. Et la police là-dedans ? Disons qu’elle se contentera de faire ce qu’elle a toujours fait : le minimum.

Les années passeront sans que rien ne change. Sauf qu’Elsa, elle, est bien décidée à ce qu’il en soit autrement. Elle n’en peut plus d’entendre des trucs du genre « un bon Lapon est un Lapon mort ». Quant à l’homme qui a autrefois assassiné son faon, il est grand temps que quelqu’un se charge de le punir.

Un roman marquant qui a remporté l’an dernier un immense succès en Suède.

À lire aussi cette semaine

LE CAFÉ DU TEMPS RETROUVÉ

Photo fournie par Éditions Albin Michel

D’abord il y a eu Tant que le café est encore chaud, le best-seller qui nous a permis de découvrir ce minuscule café tokyoïte dans lequel il est possible de voyager dans le passé.

On peut maintenant en découvrir la suite, qui met cette fois en scène quatre hommes qui regrettent tous quelque chose ou quelqu’un. Un bon moment de lecture.

SNOWY LITTLE LIES

Photo fournie par Éditions Hugo

Pour le titre, on repassera. Mais pour ce qui est de cette romance du temps des Fêtes, on a été agréablement surpris. Elle met en scène Jill qui, pour faire plaisir à ses parents, ment sur de « petits » trucs. Par exemple, elle leur a dit qu’elle occupait un poste important alors qu’elle n’est qu’assistante. Mais cette année, à Noël, elle pourrait bien être obligée de leur déballer la vérité !

LEONARD COHEN

Photo fournie par Éditions Gallimard

Même s’il nous a quittés en 2016, Leonard Cohen continue à fasciner et à troubler. S’adressant aussi bien à ses fans de la première heure qu’aux néophytes, ce très beau livre nous aide à mieux cerner ce génie originaire de Montréal, que ce soit à travers sa musique, ses poèmes, ses amours ou les démons qui l’ont hanté pendant une grande partie de sa vie. Une belle idée-cadeau.

LES RECETTES DES FILMS DE NOËL

Photo fournie par Éditions 404

Ce livre nous réserve plein de délicieuses surprises : des sablés comme ceux qu’on peut voir dans Un prince pour Noël, les mac and cheese que déguste le petit Kevin McCallister dans Maman, j’ai raté l’avion, la soupe verte de Sally dans L’étrange Noël de monsieur Jack ou une rivière de chocolat rappelant celle de Charlie et la chocolaterie. En tout, 50 recettes s’inspirant des films du temps des Fêtes.

Frissons garantis

UNE ÉCHARPE DANS LA NEIGE

Photo fournie par Éditions Albin Michel

La période de Noël a beau approcher à grands pas, Hanna Ahlander n’a vraiment pas le cœur à la fête. Pour commencer, son supérieur lui a annoncé qu’elle devait se trouver une autre affectation au sein de la police suédoise parce que, au commissariat de Stockholm, on ne veut plus d’elle. Et comme si ce n’était pas assez, elle apprendra le même jour que l’homme avec lequel elle vit depuis cinq ans la quitte. Ou plutôt, qu’il la met à la porte.

Heureusement, Hanna a une sœur aînée très généreuse et grâce à elle, elle pourra aller panser ses plaies dans les montagnes du Jämtland, non loin de la station de ski d’Åre.

Repartir à zéro

Là-bas, une jeune fille de 18 ans va toutefois très bientôt disparaître à la suite d’une soirée. En raison des froids intenses, la situation est grave et Hanna ne pourra résister à la tentation de proposer ses services. C’est comme ça qu’elle sera amenée à travailler avec Daniel Lindskog, l’inspecteur du coin, et qu’on assistera à la naissance d’un tout nouveau tandem d’enquêteurs.

Une nouvelle série qu’on va suivre avec autant d’intérêt que Meurtres à Sandhamn !