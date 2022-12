Revue de l'année: les looks marquants de nos stars en 2022

Entre le gala de l’ADISQ, les prix Gémeaux, le Gala Québec Cinéma, les CAFA et les différents événements mondains d’ici, sans compter les émissions de variétés comme Star Académie, Révolution ou Chanteurs masqués, il y eut de nombreux looks à retenir. Pour de telles occasions, plusieurs de nos vedettes font appel aux créateurs d’ici pour leur confectionner des tenues, tandis que d’autres préfèrent l’offre des designers du moment.

Photo courtoisie Thierry du Bois

Pour Révolution, saison 4, Lydia Bouchard et son styliste Simon Venne ont une fois de plus surpris chaque semaine en concevant des looks toujours originaux et parfois spectaculaires, comme en témoigne cette silhouette vaporeuse signée UNTTLD, dont la douceur est contrastée d’un harnais en cuir noir et de bottes à semelle crantée de Steve Madden.

Photo Martin Alarie

Maripier Morin a puisé dans sa garde-robe pour composer certains des looks du personnage qu’elle incarne dans le film Arlette, une femme au style irréprochable. À la première, elle poursuivait dans cette lancée, glissée dans une robe Christopher Kane et des sandales Gianvito Rossi.

Photo courtoisie George Pimentel Photography

Karine Vanasse s’est démarquée à deux occasions cette année. Tous les regards se sont tournés vers elle à son arrivée au Gala Québec Cinéma. Elle avait enfilé une robe Mônot ouverte sur les côtés et retenue par de grosses boucles.

George Pimentel Photography

Puis, pour la co-animation des CAFA, la cérémonie célébrant la mode canadienne, elle a opté pour une création asymétrique rose de la collection Sid Neigum.

Photo Eric Myre

Pour animer le Gala Québec Cinéma, Geneviève Schmidt a porté pour une robe noire drapée Armani et un accent orangé avec des boucles d’oreilles Oscar de la Renta.

Photo courtoisie George Pimentel Photography

Invitée aux CAFA pour remettre le Prix de la durabi-lité (à Kelly Drennan, de Fashion Takes Action), la chanteuse Elisapie a fait appel aux services de Denis Gagnon pour lui concevoir cette tenue pailletée blanche découpée de bandes noires servant d’écrin aux pendants d’oreilles de la griffe Anouapik de Lydia Audlaluk.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Au gala de l’ADISQ, la tendance du complet à même la peau a été suivie par deux invités. Le chanteur Olivier Dion portait une veste vintage Cardin ; il était accompagné de sa nouvelle conjointe, Amy-Jade, qui, elle, portait la griffe La petite robe noire.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L’autre invité était Frédérick Robichaud, qui était au bras d’Alicia Moffet, vêtue d’une robe Michael Kors Collection.

Photo fournie par Paul Ducharme

Aux Prix Gémeaux, Mélissa Désormeaux-Poulin a craqué pour une robe vert pomme du créateur Xavier Laruelle, parfaitement assor-tie à des sandales L’intervalle.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Claudine Prévost et Pierre Lapointe ont opté pour des créations électrisantes et assorties au fini luisant. Elle a puisé sa robe dans la collection Rick Owens et lui, dans celle du créateur belge Walter Van Beirendonck.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Hubert Lenoir et Noémie D. Leclerc ont revisité le glamour hollywoodien : une robe dorée sur mesure de Cristina Mendizabal Miranda pour elle, et un complet Luu Dan, des lunettes Linda Farrow et une casquette Sofly pour lui.

Photo courtoisie Bertrand Exertier

Véronic DiCaire a enchaîné les looks colorés à la saison 2 de Chanteurs masqués. Mon préféré est cette robe courte imprimée, du designer Pierre-Olivier Allard.

Photo fournie par Paul Ducharme

Aux Gémeaux, Ludivine Reding a opté pour une création d’inspiration lingerie de la marque du moment, Nensi Dojaka.

Photo fournie par Paul Ducharme

Pour la soirée des Gémeaux, le couple Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge a choisi des couleurs vibrantes. Elle avait enfilé une robe Anomal Couture illuminée de bijoux Ecksand et lui, un complet fuchsia de la marque Surmesur.