Les quatre plus grands menteurs de l'année

Vous connaissez tous ce bon vieux proverbe, « il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Impossible de faire entendre raison à celui ou celle qui s’obstine à ne rien vouloir savoir.

Cette année encore, nous avons eu beau présenter les faits, les lier entre eux, mettre en contexte, certains continuent de faire preuve d’une résistance obstinée, de véhiculer des prétentions sans fondement.

NPR, la radio publique américaine, avait fait de « désinformation » le mot de l’année 2019. Trois ans plus tard, le même constat pourrait être fait : sur ce plan, plus ça change, plus c’est pareil.

« À BEAU MENTIR... »

Les bilans de l’année me sont toujours apparus comme errant entre le nécessaire et le superflu. Nécessaire pour nous rafraîchir la mémoire et nous permettre, en toute bonne foi, de tirer des leçons des bons et moins bons coups de l’actualité.

Superflu et répétitif, parce qu’on y apprend rarement quoi que ce soit de neuf. De temps à autre toutefois, des rappels valent le coup. Le Washington Post offre depuis une quinzaine d’années son palmarès des « plus grands mensonges » de l’année, comme relevés, de semaine en semaine, par Glenn Kessler, le Fact Checker du grand quotidien de la capitale américaine.

Kessler utilise un système d’un à quatre « Pinocchios », un seul impliquant d’avoir quelque peu tripoté la vérité ; quatre « Pinocchios » signifiant avoir menti purement et simplement. On retrouve, cette année encore, des perles gênantes, voire infâmes, surtout de la part de personnages publics que des millions d’Américains suivent avec révérence.

QUATRE « PINOCCHIOS » !

Record absolu, Donald Trump occupe une place au sein de cet indigne palmarès pour une huitième année consécutive. Pas de quoi s’étonner quand on se souvient que le Fact Checker du Post avait comptabilisé 30 573 allégations fausses ou trompeuses au cours des quatre années de son mandat présidentiel, une moyenne de 21 par jour !

La présidence, en fait, semble inciter à fabuler, et, ultimement, tromper les citoyens. Ainsi, Joe Biden ne donne pas sa place avec deux entrées spectaculaires dans le palmarès des « Quatre Pinocchios », dont une exagération dépassant de 160 fois la réalité.

À droite, les théories complotistes continuent de faire des ravages, politiciens et commentateurs conservateurs s’inspirant de potins et de ragots pour construire des réalités alternatives aberrantes.

Une naïveté – ou une mauvaise foi – que la propagande russe a très bien su utiliser.

L’animateur-vedette de Fox News, Tucker Carlson, est plus d’une fois tombé dans cette trappe. Au mois de mars, par exemple, peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Carlson avait relayé sans la moindre gêne une poussée d’endoctrinement russe, comme quoi Hunter Biden, le fils du président, avait financé un programme d’armes biologiques en Ukraine.

Une fausseté du tout au tout ! Que Carlson a fini pas corriger ? Pas du tout. D’ailleurs, c’est ce qui unit ces grands menteurs, selon le Washington Post : à droite comme à gauche, d’une Maison-Blanche à l’autre, on laisse la menterie courir. Tous mal placés pour donner des leçons !

Les grands menteurs de 2022 ou les « Quatre Pinocchios » du Washington Post

Donald Trump (pour une 8e année consécutive, un record !)

Photo d’archives, AFP

Une suite interminable d’allégations trompeuses sur la prétendue fraude à l’élection présidentielle de 2020 et les théories conspirationnistes concernant ses partisans qui ont attaqué le Capitole en janvier 2021.

Joe Biden

Photo d'archives, AFP

Atlanta, 11 janvier 2022

Le président aime prétendre qu’il a été arrêté à différents moments de sa vie, alors qu’il cherchait à défendre des droits civiques : comme adolescent lorsqu’il se tenait aux côtés d’un couple noir ou encore à Soweto, en Afrique du Sud, après avoir cherché à rencontrer Nelson Mandela en prison. Des allégations sans fondement selon le Fact checker du Washington Post.

Washington, 10 août 2022

La loi « Chips and Science » dégage 53 milliards de dollars pour la recherche, le développement et la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.

Joe Biden répète qu’un million d’emplois seront, par extension, créés. En fait, selon un rapport de l’industrie, la loi n’entraînera la création que de 6200 emplois. La Maison-Blanche n’a jamais apporté de corrections aux propos du président.

J.D. Vance – 29 avril 2022

Photo AFP

Le sénateur républicain élu de l’Ohio est allé affirmer que Biden avait intentionnellement autorisé la distribution de drogues telles que le fentanyl « dans le but de tuer les partisans de Trump » au cœur des États-Unis.

Une affirmation appuyée par aucun fait ni donnée précise. Comme le mentionne le Washington Post, « les saisies de fentanyl ont augmenté, et non diminué, sous Biden ; les décès par surdose ont fortement augmenté sous Trump ; les Afro-Américains et les Latinos ont perdu la vie par opioïdes à un taux plus élevé que les Blancs ».

Vladimir Poutine – Moscou, 21 février 2022

Photo d'archives, AFP

Pour justifier l’invasion russe, le chef du Kremlin s’est lancé dans une longue et sournoise description de l’Ukraine comme n’étant qu’une création récente, tirée d’un conflit entre Lénine et Staline.

En fait, la langue et la culture ukrainiennes existent depuis des siècles et déjà au milieu du 19e siècle, un mouvement nationaliste ukrainien s’opposait à l’hégémonie de la Russie.