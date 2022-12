Si vous faites une recherche sur le web à propos de la Guadeloupe, il y a de fortes probabilités que « Les Saintes » apparaissent en tête de liste. Ce petit archipel dans l’archipel guadeloupéen se prononce « Lésent » en créole. Il représente un territoire de 14,3 km2, se divise en deux communes, la Terre-de‐Haut et la Terre-de-Bas.

Après une traversée de 25 minutes pour le moins houleuse, je pose le pied sur cette perle des Antilles. Aussitôt en balade piétonnière dans les petites rues colorées, une chose capte l’attention : il y a peu ou pas de voitures ! Les gens se déplacent principalement en scooter, à vélo et en petits karts colorés, pour la plupart électriques. L’ambiance est sympa et au rythme des Antilles. On y sent un mélange d’anciens villages de pêcheurs où le tourisme a pris ses aises avec de petites boutiques, cafés et terrasses.

Après une visite des environs et un lunch à l’hôtel Bois Joli, à quelques kilomètres du cœur de la ville, le proprio de Loisirs Les Saintes m’offre un trajet de retour vers le cœur de la commune pour le moins inusité. C’est non pas par la route, mais par bateau pneumatique qu’il me dépose au centre de l’action. La vue sur le Pain de Sucre, une colline volcanique où sont amarrés bon nombre de voiliers, est tout à fait sublime. D’autre part, la baie se révèle réellement depuis le fort Napoléon, culminant à 114 m d’altitude. Érigé au sommet du Morne Mire, complètement reconstruit en 1867 sous le règne de Napoléon, c’est de loin le meilleur point de vue pour admirer l’une des plus belles baies du monde.

- Mathieu Dupuis a été invité par Atout France et Air France.

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105 mm

Exposition : 1/200 s à F/11