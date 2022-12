Louise Falls: comme au royaume du père Noël pour l'alpiniste François-Guy Thivierge

L’alpiniste de Québec François-Guy Thivierge a entamé en août 2019 le défi de sa vie : gravir 55 montagnes en 55 mois pour souligner ses 55 ans. Sur une base régulière, Le Journal vous présente une montagne qu’il a gravie dans le cadre de ce projet.

Un décor enchanteur, un superbe lac glacé, du patin, des sentiers de promenade pittoresques et, bien sûr, une belle paroi de glace à gravir... Rien de tel pour se plonger dans l’esprit des Fêtes que le secteur de Louise Falls, dans le parc national de Banff, où l’alpiniste François-Guy Thivierge s’est cru chez le père Noël dans le cadre de son défi de 55 montagnes en 55 mois.

Louise Falls est une cascade glacée située tout près du réputé hôtel Château Lake Louise, en Alberta.

Si plusieurs périples dans les montagnes de l’aventurier de Québec en viennent à donner les frissons et à glacer le sang, celui-ci tombe dans une autre catégorie.

« C’est comme notre chute Montmorency en Alberta. Je ne l’avais jamais escaladée et c’est un incontournable. C’est situé dans un endroit extrêmement touristique, au milieu des Rocheuses canadiennes, à Lake Louise », raconte Thivierge avec l’émerveillement d’un gamin au pied du sapin.

« Ce n’est pas comme d’autres voies réservées à l’élite. Cette cascade mérite sa place dans ma liste pour son décor, sa beauté et son accessibilité. C’est difficile, sans être extrême. »

Photo fournie par François-Guy Thivierge

« Ça ne peut pas toujours être une montagne qui donne froid dans le dos. C’est aussi plaisant de gravir des voies populaires », ajoute-t-il au sujet de la voie de glace cotée de 4 à 5 en degré de difficulté, sur une échelle de 1 à 7.

Une vue magnifique

Pour l’occasion, Thivierge a retrouvé un vieil ami, Pascal Gignac, qui avait travaillé avec lui à son école d’escalade à ses débuts, avant de mettre le cap sur l’Ouest canadien.

Contrairement à d’autres expéditions hasardeuses où l’approche de la montagne se veut un défi en soi, les deux grimpeurs n’ont mis qu’une petite demi-heure pour atteindre la paroi.

« C’est bleu et c’est beau. L’eau au Québec est plus cuivrée, tandis que là-bas, c’est plus turquoise. Ça donne une image spectaculaire », note l’amant de la nature.

Évidemment, en avide alpiniste, François-Guy Thivierge a déjà vécu son lot de défis plus intenses, mais cette cascade populaire l’a tout de même amené à besogner sur le plan technique. L’effort en a valu la peine.

« La dernière section est plus verticale. Elle est difficile pour les avant-bras. Tu es accroché comme un chat dans un rideau avec ses griffes », image-t-il.

Photo fournie par François-Guy Thivierge

« Quand tu te retournes et que tu regardes en bas, tu vois le lac et le Château Lake Louise. C’est magique ! Tu te penses quasiment en train de grimper le palais de glace du père Noël. C’est vraiment féerique, c’est l’hiver à son meilleur avec les joies de la neige et de la glace », salive-t-il en repensant à ces moments.

Pas pour les claustrophobes !

Dans la dernière section du parcours d’environ 120 m que Thivierge et son acolyte ont escaladé en quatre heures, un passage à l’intérieur d’une crevasse dans la glace est nécessaire et grandiose.

Photo fournie par François-Guy Thivierge

« Ton cœur se met à battre plus vite tout à coup. Il y a un passage vertical avec un trou dans la glace. Tu dois rentrer dedans. Il ne faut pas être claustrophobe ! C’est comme une garde-robe de glace pour aller compléter la paroi. C’est la partie la plus difficile et c’est unique comme façon de faire. En sortant du trou, tu ressens une grosse sensation de joie », explique-t-il.

Photo fournie par François-Guy Thivierge

À découvrir

Dans son projet fou de gravir 55 montagnes en 55 mois, Thivierge touche à tous les types de montagnes ou parois. La cascade Louise Falls en est une qu’il n’hésite pas à recommander aux alpinistes qui n’ont pas son vaste bagage, même s’il implore de demeurer vigilant.

« Le défi principal, c’est la sécurité. Il faut rester prudent, peu importe le degré de difficulté. Ça chauffe les mollets par moments ! Tu dois bouger souvent et trouver des endroits pour te reposer. Avec des piolets dans les mains, il faut trouver le moyen d’installer des vis à glace en montant.

« Il y a plus de monde l’été pour les parcs et randonnées. L’hiver, c’est une destination qui gagne à être connue. Le climat est plus sec et moins froid que chez nous. C’est une belle saison pour voir les Rocheuses. » Dans ce secteur, d’autres voies de glace peuvent aussi être explorées, comme le Malignant Mushroom et Pilsner Pillar.

Louise Falls

Montagne # 24

Altitude : 1600 m

Pays : Canada

Région : Parc national de Banff, Alberta

Première ascension : 1974

Ascension : 120 m

Durée : 4 h

