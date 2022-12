Indéniablement, pour avoir une équipe gagnante, stratégiquement bien bâtie et fascinante à voir jouer, il faut d’abord deux grands alliés : les dirigeants du club et les partisans en arrière de ces meneurs réunis dans ce qu’on devrait appeler un plan. Disons, un plan minimalement quinquennal.

De mon vivant, et ça fait quand même assez longtemps, c’est la première fois que je vois les Canadiens partir d’aussi loin, d’aussi creux en route vers une reconstruction clairement avouée et, c’est une première, bel et bien acceptée par ses fidèles, ses disciples. Reste maintenant à déposer un ingrédient crucial à la recette et qui s’appelle « patience ».

Quinquennal veut dire que cette équipe de haut niveau devrait apparaître au plus tôt en 2027. D’ici là, il faudra surtout éviter le piège dans lequel Montréal est tombé si souvent, soit de devenir le cimetière de joueurs qui viennent terminer leur carrière en bleu-blanc-rouge. Les Linden, Gilmour, Brière, Bonk, Samsonov, Gomez, Smolinski, Lang et même Gionta ou Audette, c’étaient des illusions. Ils avaient donné le meilleur ailleurs. À ne plus refaire.

RÉJOUISSEZ-VOUS QUAND MÊME

Avant de faire signer un contrat à un joueur qui a un gros nom, il faut d’abord déterminer quel âge il aura en 2027 et où en sera sa carrière. Si cet athlète arrive alors à son déclin, il ne devra que servir d’appât dans le but d’obtenir un intéressant choix au repêchage dans une transaction éventuelle. Sinon, ça ne vaut pas la peine. On bâtit avec du bois neuf.

Développer et, surtout, être clairvoyant, s’adapter vite et prévoir ce que sera le hockey des prochaines années de la LNH. Réjouissez-vous quand ils gagnent, mais, pour les deux ou trois prochaines saisons, amusez-vous encore plus lorsqu’ils termineront dans les derniers et repêcheront dans les premiers. Les jeunes qui sont déjà avec l’équipe sont à l’école et ils apprennent à se serrer les coudes, à ne jamais lâcher, à se faire respecter et ultimement à gagner. Ceux qui se grefferont à l’équipe, à cette nouvelle culture, devront se laisser emporter par ce courant, que vous voyez au Colorado, à Tampa, à Boston.

Il faudra, de façon intelligente et tactique, se débarrasser des passagers trop chers payés et les remplacer par des soldats, de vrais guerriers à la chair fraîche. Il faut se réjouir que ceux qui achètent des billets ou qui paient des commandites acceptent avec indulgence le temps de la construction, l’épanouissement des kids. Après seulement 6 mois, les Canadiens sont rendus plus loin que je ne le croyais. La volonté est installée, ça se voit tant sur la glace qu’aux étages supérieurs. Maintenant, il faut jouer les bonnes cartes et si, parmi celles-là, il y en avait qui sont d’ici, ce serait merveilleux.

Avez-vous hâte à 2027 ?

De l’enclave

Le maire de Saint-Michel-des-Saints, Réjean Gouin, est fier de son règlement adopté en 2018. Saviez-vous que la circulation des VTT et des motoneiges est autorisée dans les rues de sa municipalité très touristique ?

Le traitement réservé à Mario Cecchini par les proprios des Alouettes est inacceptable. Le titre que Marc de Foy a utilisé hier dans ce dossier résume tout en deux mots : « Quel bordel ! »

Le défenseur Mattias Samuelsson des Sabres est le fils de Kjell qui a joué une quinzaine d'années dans la LNH. Papa faisait 6' et 6 alors que fiston fait 6' et 3.

Aux pêcheurs sur la glace. Sachez que vous devez avoir votre permis et aussi une carte avec photo prouvant la véracité de votre identité. Et prudence, prudence, prudence... Il est encore très tôt et très mince dans la saison.

Dany Dubé (98,5) a déjà été l'instructeur du député de Marquette, Enrico Ciccone, en 1990 alors avec les Draveurs de Trois-Rivières.

Je n'ai pas vérifié, mais le Canadien aurait gagné la Coupe Stanley sur la glace des Bruins de Boston plus souvent que les Bruins eux-mêmes.

Félicitations à Patrice Forcier qui devient le nouveau directeur général du magnifique club de golf Pinegrove de Saint-Luc. Brillante acquisition.

Kaiden Guhle a un frère, Brendan. Il avait été repêché par Buffalo en deuxième ronde en 2015. Il n'a disputé que trois rencontres avec les Sabres et il vient d'annoncer sa retraite à 25 ans seulement.

