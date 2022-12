Noël, ce n’est pas toujours un cadeau!

La tradition d’offrir des cadeaux de Noël à ceux et celles qui nous entourent se veut empreinte de générosité et d’amour. Bien qu’ils fassent souvent plaisir à donner autant qu’à recevoir, les cadeaux peuvent aussi générer toute une gamme d’émotions, en plus d’en dire long non seulement sur nos relations... mais aussi sur soi !

Si le cadeau peut être source de plaisir, il peut aussi engendrer son lot de stress et de soucis, notamment financiers. Entre le budget limité, le peu de temps pour faire nos emplettes et notre connaissance parfois limitée des gens qui vont les recevoir (un collègue de travail, par exemple), la recherche de ce que nous offrirons peut s’avérer laborieuse.

Au-delà de sa valeur financière, de son aspect esthétique ou pratique, le choix du cadeau – tout comme la réaction qu’il engendrera – sera d’abord influencé par notre capacité à nous mettre à la place de l’autre, à nous intéresser à ses goûts, à ses besoins.

En plus de procurer du plaisir à son destinataire, le cadeau choisi avec soin et répondant à ses désirs révélera à quel point nous le comprenons et le connaissons bien, rehaussant davantage le bonheur éprouvé de part et d’autre.

Le cadeau comme reflet de la relation

Quel que soit son coût, un cadeau n’est jamais une chose neutre. Symbole du lien qui nous unit à la personne à qui on l’offre, il en dit beaucoup sur notre niveau de complicité, tout en nous permettant de créer ou de solidifier un lien affectif ou social.

Le cadeau peut aussi traduire ce que l’on éprouve, ouvertement ou non, pour l’autre. Offert à une amie dont nous sommes particulièrement proche, il peut nous permettre d’exprimer toute notre appréciation et notre reconnaissance.

Au sein d’une relation amoureuse sur le point d’éclore, le cadeau peut devenir un geste d’une grande vulnérabilité, reflétant nos sentiments.

Pour certaines personnes, le cadeau pourra aider à traduire ce qu’ils auraient du mal à exprimer en mots.

Dans une relation jugée peu satisfaisante, le sentiment de manque ou de frustration pourrait venir, de façon volontaire ou involontaire, teinter le choix de ce qui sera offert.

De la même façon, la culpabilité ressentie à l’égard de l’autre pour toutes sortes de raisons pourrait inciter à vouloir se « racheter » en lui offrant un cadeau d’une valeur disproportionnée !

À qui le cadeau s’adresse-t-il vraiment ?

En apparence banale, le geste d’offrir un cadeau comporte souvent une « troisième » dimension, soit le rôle que la personne occupe dans notre vie : parent, patronne, ex-amoureux, prof, amie que l’on sent s’éloigner, etc. La question peut alors se poser : à qui est réellement adressé le présent offert ? Est-ce que ce cadeau passe un message ?

Au sein d’un couple, par exemple, offrir un cadeau qui correspond surtout à ses propres désirs risque de décevoir, voire de faire de la peine ! Surtout si cette maladresse n’est pas une exception accidentelle dans la relation !

Un cadeau beaucoup trop gros ou trop cher, visant à épater la galerie, pourrait engendrer un malaise, même de la culpabilité pour la personne qui le reçoit. Parfois, un gros cadeau peut traduire un sentiment de « n’être pas assez » en soi-même pour mériter l’amour ou l’affection de l’autre.

Le cadeau que l’on offre peut aussi témoigner de notre vécu, faisant écho à ce que nous n’avons pas reçu ou qu’on aurait aimé recevoir, ou même à ce qui nous a manqué alors que nous étions enfants.

Être présent à l’autre

En se mettant une pression de trouver le cadeau parfait, on peut ressentir du stress, de l’anxiété, voire un sentiment de ne pas être à la hauteur si le présent offert rate la cible !

Il ne faudrait pas perdre de vue qu’au-delà des cadeaux que vous offrez, ce qui se vit et s’exprime dans une relation se joue bien davantage durant les 364 autres jours de l’année !

Le cadeau n’est pas une finalité en soi : il est davantage symbolique de la relation que l’on a avec l’autre, et celle-ci ne passe certainement pas uniquement par le cadeau !

Cette chronique prendra une pause pendant quelques semaines. Au plaisir de vous retrouver en février, et d’ici là, je vous souhaite de passer de très joyeuses Fêtes !