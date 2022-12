Noël en grand: ils ont acheté une ancienne résidence pour aînés pour loger leur famille

Famille Thibault-Massicotte-Henchey Bientôt 9 enfants Domicile : Saint-Luc de Vincennes (Trois-Rivières) Mère : Mélissa Massicotte-Henchey Père : Patrick Thibault Statut : Maman est enceinte de 23 semaines. Enfants : William (18 ans), Logan (15 ans), Dylan (12 ans), Megan (10 ans), Kelly-Ann (8 ans), Aryann (6 ans), Charlie-Ann (4 ans), Julie-Ann (1 an)

Mélissa Massicotte-Henchey et Patrick Thibault ont dû acheter une ancienne résidence pour personnes âgées à Saint-Luc-de-Vincennes, près de Trois-Rivières, pour loger leurs huit enfants. Mais attention, un 9e bambin est en route et le couple en veut une douzaine au total.

«Je veux remplir deux vannes de sept passagers», mentionne la mère en éclatant de rire.

À 18 ans seulement, la jeune femme ne s’attendait pas à voir un enfant, mais cet événement grandiose a finalement changé sa vie.

Aujourd’hui, tout tourne autour des enfants et à 36 ans, il lui arrive d’acheter 13 boîtes de couches parce qu’elles sont en spéciales.

«Mes couches m’ont coûté 300 $, mais j’ai eu 150 $ de remise de points, donc c’est comme si je payais moitié prix», confirme-t-elle.

Grâce à une amie, Mélissa a découvert le couponnage il y a quelques années. Elle dit économiser plus de 2000 $ par année avec les coupons-rabais.

«Ça vaut la peine et je peux mettre cet argent-là ailleurs dans les activités et les cadeaux», relate la jeune mère.

Tout est calculé

Chaque semaine, la maman se fait un plan détaillé avec les repas et les trucs à acheter.

«Il faut être organisé sinon ça finit en restaurant.» Même chose pour les dépenses, tout est calculé, rien n’est laissé au hasard.

Elle ne s’en cache pas, sans un budget serré, ses enfants ne pourraient pas faire autant d’activités. Avec quatre joueurs de hockey, trois patineurs et deux filles en cheerleading, ça draine beaucoup d’énergie, mais du fric aussi.

Ainsi, les enfants doivent comprendre que le robinet des dollars est parfois fermé.

«On n’est pas très sorteux. Les grosses sorties, on n’en fait pas vraiment. C’est une façon de sauver de l’argent.»

La mère constate qu’avec sa trâlée d’enfants, une visite au zoo est inabordable.

En 2015, le couple a profité d’un cadeau de mariage pour aller à Walt-Disney en famille.

«Nous avions six enfants à ce moment-là. On est allé en auto en Floride. Imaginez si on y allait aujourd’hui et en avion.»

Musée de Noël

Les Massicotte-Henchey-Thibault sont tombées en amour avec leur maison vieille de 140 ans. La mère confie qu’auparavant, elle a déjà eu quatre de ses filles qui couchaient dans la même chambre. Maintenant, l’espace n’est plus un problème.

«Tout le monde a sa chambre. Même les plus vieux vivent en haut. Ils ont leur cuisine, salon, salle de bain, ils peuvent rester jusqu’à 25 ans ça ne me dérange pas.»

Pendant les Fêtes, la résidence se transforme en véritable musée de Noël. C’est que Mélissa est maniaque des décorations alors que chacune des aires communes est décorée.

Cet amour de Noël vient également avec de beaux gros rassemblements. «Avant la pandémie, on faisait des réceptions à 50 personnes. C’est moi qui reçois, c’est plus facile pour nous», analyse celle qui a appris de sa mère.

Budget Combien par année Épicerie 42 000 $ Vêtements 12 000 $ Frais de garde 4500 $ Frais de scolarité 2000 $ Sports 3000 $ Dépenses 2500 $ Transport 12 000 $ Vacances 5000 $ Cadeaux 125 $/enfant Combien par semaine 20 Brassées

de lavage 15 Pintes

de lait 4 Sacs

de pain 4 Pots de beurre d'arachide 15 Rouleaux de papier toilette Trucs pour économiser Le couponnage Faire un budget détaillé Acheter les cadeaux en avance