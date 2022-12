Noël en grand: la vie à la ferme... avec neuf enfants!

Famille

Boutin-Bouchard 9 enfants Domicile : La Sarre (Abitibi) Mère : Jenny Bouchard (44 ans) Père : Jean-François Boutin (45 ans) Statut : Famille terminée Enfants : Marc-Olivier (22 ans), Kelly-Ann (20 ans), Britanny (17 ans), Hanaëlle (15 ans), Abigaëlle (12 ans), Mary-Lee (11 ans), Mary-Rose (8 ans), Maximilien (7 ans), Lily-Jade (5 ans).

Jenny Bouchard et Jean-François Boutin ont choisi la campagne pour voir grandir leurs neuf enfants. Propriétaire d’une fermette à Rapide-Danseur, près de La Sarre en Abitibi, le couple élève une douzaine de bovins et transporte la marmaille dans un véhicule à 15 passagers.

«Mon arrière-grand-mère en avait eu 12. Je disais toujours: je ne vois pas pourquoi, je ne pourrais pas me rendre à 10», affirme la mère.

Photo Agence QMI, Émilie Parent-Bouchard

Elle aime tellement les enfants qu’elle recommencerait tout du début. Les couches, les boires, les nuits blanches... mais elle voudrait le faire sans les préjugés.

«Tu dois avoir une grosse allocation. Sais-tu c’est quoi les condoms? Gang de pollueurs», elle les a toutes entendues, ces remarques désobligeantes.

Les jugements sont parfois lourds à porter.

«Ce que je trouve épouvantable, c’est qu’ils nous disent ça devant les jeunes. Et on est écœurés de se faire parler des allocations. On a le même ratio que tout le monde.»

Photo Agence QMI, Émilie Parent-Bouchard

Neuf bouches à nourrir

Comme toutes les familles nombreuses à l’aube de 2023, l’achat de la nourriture est le poste de dépenses le plus élevé.

En moyenne, la facture d’épicerie monte à 800 $ par semaine.

Photo Agence QMI, Émilie Parent-Bouchard

«Le coût de la vie, ça n’a pas de sens. Comme dit mon mari : tu le sais pourquoi tu te lèves le matin et tu vas travailler, lance la mère. Heureusement, on économise sur la viande.»

Avec neuf bouches à nourrir, les Boutin-Bouchard misent sur les rabais dans les supermarchés pour économiser. Toutefois, ils se butent aux quantités limitées.

Photo Agence QMI, Émilie Parent-Bouchard

Cette restriction a d’ailleurs été dénoncée par toutes les familles rencontrées pour ce reportage. Effectivement, lorsque les épiceries offrent des rabais importants, elles restreignent souvent par exemple à 2 par client maximum.

«En général, tout est pensé pour deux adultes et deux enfants», déplorent ces familles.

Photo Agence QMI, Émilie Parent-Bouchard

«Les briques de fromage en spécial, t’as le droit à trois, je suis capable les passer dans le même repas. Ils ne se rendent pas compte que moi j’en prends trois douzaines d’œufs pour faire un matin», explique la mère de 44 ans.

Photo Agence QMI, Émilie Parent-Bouchard

Elle demande une dérogation du gouvernement, une exception qui permettrait aux familles de six enfants et plus de combler leurs besoins gigantesques.

Photo Agence QMI, Émilie Parent-Bouchard

Un mode de vie

Avoir une famille de neuf enfants à la campagne vient avec un mode de vie distinctif.

La maman a déjà fait l’école à la maison et elle fabrique des vêtements.

Photo Agence QMI, Émilie Parent-Bouchard

Les parents ont aussi choisi d’utiliser du papier de toilette lavable, mais seulement pour les petits besoins.

Les Boutin-Bouchard n’auraient pas voulu courir les arénas chaque fin de semaine. Ils préfèrent les activités en plein air comme la motoneige et le VTT. Sans oublier que les enfants donnent un coup de main à la ferme.

Les vacances, c’est aussi différent. En 2016, la famille a fait un rare voyage de deux semaines en Floride. Une possibilité qui n’est plus envisageable en raison du coût exorbitant de l’essence et l’avion c’est inaccessible.

«Pour prendre l’avion, il faudrait que j’hypothèque la maison», dit la mère avec son franc-parler. Un discours qu’on a aussi entendu des autres familles.

Photo Agence QMI, Émilie Parent-Bouchard

De toute manière, c’est à la maison que la famille s’épanouit. Dans le temps des Fêtes, les plus vieux qui sont aux études ou sur le marché du travail reviennent dans leur Abitibi natale.

Le 25 décembre, la cabane est pleine pour le brunch, d’autres membres de la famille se joignent aux célébrations et tout le monde se raconte des histoires.

«Les enfants, c’est un cadeau de la vie que j’ai la chance d’avoir», conclut la maman.

Budget Combien par année Épicerie 30 000 $ Vêtements 12 000 $ Frais de garde 0 $ Frais de scolarité 1500 $ Sports 0 $ Dépenses 12 000 $ Transport 10 400 $ Vacances Variable Cadeaux > 1000 $ Combien par semaine 15 Brassées

de lavage 6 Pintes

de lait 10 Sacs

de pain 1 Pots de Nutella 14 Rouleaux de papier toilette Trucs pour économiser Faire de l'élevage bovin Fabriquer ses vêtements Utiliser du papier toilette lavable