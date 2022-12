Noël en grand: mère monoparentale de 10 enfants, comment fait cette «Wonder Woman»?

Famille

Lapointe 10 enfants Domicile : Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent) Mère : Jaimie Lapointe (42 ans) Statut : Mère monoparentale Enfants : Amy (24 ans), Jolimie (22 ans), Heïdi (20 ans), Vincent (19 ans), Rosalie (16 ans), Téo (14 ans), Maïthée (13 ans), Ulysse (9 ans), Léo (6 ans), Eugénie (3 ans)

Mère monoparentale de 10 enfants, Jaimie Lapointe est la «Wonder Woman» de Rivière-du-Loup. Ses amies se posent la question. Comment arrive-t-elle à faire la bouffe, la vaisselle, le lavage, les devoirs tout en cumulant deux emplois?

«Tout est une question d’organisation, de volonté et de mode de vie, répond la femme de 42 ans. Ce qui impressionne les gens [avec l’inflation], c’est que je trouve des solutions pour que ça coûte moins cher.»

Elle recycle les livres, les cartables, les crayons de couleur, bref tout le matériel scolaire. Elle va dans les marchés aux puces et profite de ventes au rabais dans les bazars organisés par les écoles avec les objets perdus.

La maman multiplie les astuces et évite la surconsommation ce qui lui permet même de mettre de l’argent de côté.

«J’ai déjà vu des gens jeter des dictionnaires, moi je les récupère, raconte-t-elle. Les parents reçoivent la liste pour la rentrée scolaire et achètent tout en neuf.»

Maison à proximité

C’est dans un souci d’économie que la mère monoparentale a également choisi sa maison.

Même si elle est dans un quartier résidentiel, tout est accessible à quelques minutes de marche.

L’école primaire, l’école secondaire, le Cégep, l’aréna, le centre-ville, pas besoin de voiture ou presque pas. Voilà une autre façon d’économiser beaucoup de temps et d’argent.

«Avant je restais en Gaspésie et je passais ma vie en auto.»

Même pour l’épicerie, Jaimie Lapointe fait des miracles. Maintenant que les plus grands enfants ont quitté le nid familial, la maman réussit avec 270 $ d’épicerie en moyenne par semaine à nourrir sept personnes.

Planifier les repas, profiter des rabais, cuisiner comme une bonne, échapper aux excès et diminuer le gaspillage au minimum sont les ingrédients parfaits pour éviter la crise de nerfs en voyant la facture à l’épicerie.

«Pas de restaurant, en plus je n’aime pas ça», ajoute-t-elle.

Pour les vacances, pas question de louer des chambres d’hôtel à un prix de fou. À l’été, un petit tour en Gaspésie chez une amie réjouit les rejetons.

«Je paie l’essence au plus vieux et on part à trois autos.»

Déballer des cadeaux

Dans ce monde souvent axé sur la consommation, Jaimie Lapointe ne se sent pas en compétition avec personne. Dans les faits, elle s’en fout de ce que les autres peuvent dire.

Ses enfants ont été habitués à travailler dès l’âge de 14 ans. «S’ils veulent le dernier iPhone, ils peuvent se le payer», dit-elle.

Ce qu’elle trouve beau à Noël ce n’est pas la grosseur des cadeaux, mais bien les étincelles dans les yeux des enfants quand ils déballent les cadeaux.

La maman se fixe un budget de 100 $ par enfant et souvent complète avec de petits cadeaux comme du chocolat juste pour le plaisir de les voir apprécier un petit présent inattendu.

«Le 24 décembre, c’est une tradition, on est tous ensemble à la maison et le 25 ont fait des activités cocooning. Au jour de l’an chez mon amie en Gaspésie, on débarque toute la gang. C’est important pour moi les traditions.»

Budget Combien par année Épicerie 14 400 $ Vêtements 4000 $ Frais de garde 6030 $ Frais de scolarité 350 $ Sports 3000 $ Dépenses 12 000 $ Transport 2080 $ Vacances 1000 $ Cadeaux 3000 $ Combien par semaine 28 Brassées

de lavage 15 Pintes

de lait 3 Sacs

de pain 1/4 Pots de beurre d'arachide 15 Rouleaux de papier toilette Trucs pour économiser Recycler et éviter le gaspillage Une maison près de tous les services Profiter des remises-cadeaux