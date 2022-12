Nos 5 films québécois préférés de 2022

Entre un thriller financier, une comédie de science-fiction et un suspense policier relatant le parcours sanglant d’un tueur à gages, le cinéma québécois en a offert pour tous les goûts dans la dernière année. Voici nos cinq coups de cœur de 2022.

Viking

On s’était ennuyé de Stéphane Lafleur. Après une absence de huit ans au grand écran, le réalisateur de Tu dors Nicole et de Continental : un film sans fusil nous a offert un des films les plus originaux et savoureux de 2022 avec cette comédie de science-fiction aussi drôle que brillante. On y suit les péripéties de cinq volontaires québécois qui ont été choisis pour former une équipe B d’alter ego d’un petit groupe d’astronautes américains envoyé en mission sur Mars.

Confessions

Luc Picard a réalisé un tour de force en mettant en scène et en défendant lui-même le rôle principal de cet excellent thriller qui retrace le parcours incroyable de Gérald Gallant, un des pires tueurs à gages de l’histoire du Québec. D’une redoutable efficacité, cette adaptation du livre Gallant : confessions d’un tueur à gages des journalistes Éric Thibault et Félix Séguin mélange habilement suspense, humour et émotion.

Arsenault & Fils

Après avoir beaucoup tourné pour le petit écran au cours des dernières années, le cinéaste Rafaël Ouellet (Camion, Gurov et Anna) a fait un retour remarqué au cinéma l’été passé en signant ce thriller policier rondement mené, qui nous plonge dans l’univers méconnu du braconnage. On y suit une famille de braconniers qui impose sa loi depuis des générations dans son petit village du Bas-du-Fleuve.

Babysitter

C’est un fascinant et envoûtant ovni cinématographique qu’a concocté l’actrice et réalisatrice Monia Chokri (La femme de mon frère) avec cette comédie décalée adaptée de la pièce du même titre de Catherine Léger. En racontant l’histoire d’un jeune père (Patrick Hivon) suspendu par son employeur après avoir fait une blague sexiste, Chokri explore de façon ludique des sujets de société forts comme la misogynie et les rapports de domination homme-femme.

Norbourg

Le monde de la finance n’a pas souvent été exploré au cinéma québécois. En portant à l’écran le tristement célèbre scandale Norbourg, qui a secoué le Québec au milieu des années 2000, le cinéaste Maxime Giroux et le scénariste Simon Lavoie ont réussi à concevoir un thriller financier d’une grande efficacité, qui n’a rien à envier aux films du même genre produits à Hollywood. François Arnaud et Vincent-Guillaume Otis livrent des performances remarquables dans les rôles respectifs du bandit à cravate Vincent Lacroix et son ancien bras droit, Éric Asselin.