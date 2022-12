25 ans après: Pierre Péladeau aimait la culture et les artistes d’ici

Passionné de culture québécoise et de musique classique, Pierre Péladeau aimait les artistes, qui le lui rendaient bien.

« Pierre Péladeau est à l’origine du star-system québécois, tel qu’on le connaît au Québec et que le Canada anglais nous envie tellement », croit le chroniqueur au Journal Guy Fournier, riche d’une amitié de plus de 40 ans avec M. Péladeau.

« Quand Pierre a formé ses magazines et ses journaux dans les années 60, il avait réalisé que les artistes avaient une valeur, ce que personne n’avait réalisé avant, poursuit Guy Fournier. Il avait un sens inné pour savoir avec quoi il pourrait faire de l’argent (rires). Il le faisait aussi parce qu’il aimait profondément l’art et les artistes. Il était lui-même très showman. »

L’homme d’affaires est effectivement à l’origine des premiers magazines à potins et des premiers journaux possédant des pages consacrées à la culture québécoise et à ses artisans.

Ce faisant, il a créé un star-system bien québécois avec ses magazines qui suivaient à la trace la vie des vedettes d’ici. Il s’est même lié d’amitié avec certaines d’entre elles.

La metteuse en scène Denise Filiatrault a ainsi côtoyé Pierre Péladeau alors qu’ils étaient voisins à Montréal dans les années 1950.

« C’était un ami de la famille, un homme droit, un travailleur, il était drôle et généreux. Il aimait aussi jouer des tours », se rappelle Mme Filiatrault.

Les dimanches, Pierre Péladeau aimait inviter à l’occasion Mme Filiatrault et sa famille écouter de la musique classique et nager dans sa piscine.

Lutte contre l’alcoolisme

Pierre Péladeau entretenait aussi une belle amitié avec l’acteur, chanteur et sénateur tout récemment disparu, Jean Lapointe. En plus de leur passion pour la musique et les arts, ils ont partagé le même combat contre l’alcoolisme. Ils ont choisi d’en parler publiquement et d’en faire une cause sociale importante dans leurs vies respectives, en fondant tous deux des centres accueillant les gens avec des problèmes de dépendances.

Photo d'archives

Au-delà de son amour pour la culture québécoise, M. Péladeau a vécu une longue passion pour la musique classique. Son appui indéfectible à l’Orchestre Métropolitain, dont il a été président en 1987, est bien connu.

La fameuse soirée où Pierre Péladeau avait dirigé l’Orchestre Métropolitain de Montréal est l’un des plus beaux souvenirs de Guy Fournier : « Il s’était pratiqué pendant six mois avec une bande sonore devant son miroir. Il était fier de cela. S’il n’avait pas été en affaires, il serait sûrement devenu un artiste. »

Photo d'archives

Mélomane

Le soliste et maestro à la tête de l’orchestre symphonique de Longueuil, Alexandre Da Costa, se fait un devoir d’honorer la mémoire de Pierre Péladeau chaque fois qu’il le peut.

L’homme d’affaires a été la première personne à croire assez en lui pour lui offrir le contrat d’un premier concert professionnel solo... à l’âge de 11 ans !

« Pierre Péladeau a démarré ma carrière, confie le chef d’orchestre de renommée internationale. Il m’a invité de nombreuses fois à jouer dans le pavillon des Arts de Sainte-Adèle, qui était un endroit artistique pionnier au service de la musique classique. On y rencontrait plein de gens connus et des musiciens. M. Péladeau m’a pris sous son aile, j’avais des entrevues dans les journaux et cela a propulsé ma carrière. Je lui dois beaucoup. »

L’artiste, pour qui M. Péladeau a aussi représenté une figure paternelle, le décrit comme un mélomane averti et un grand fan de musique classique, de Beethoven en particulier.

« Son impact sur la culture québécoise est énorme, ajoute le maestro Da Costa. L’Orchestre Métropolitain n’existerait pas sans lui, il a aidé plusieurs musiciens à avoir de belles carrières. Québecor a fait et fait toujours beaucoup pour la démocratisation de la musique classique, mais aussi pour la culture populaire. »

Même son de cloche chez le pianiste Pierre Jasmin qui a tellement bien connu Pierre Péladeau qu’il a écrit un livre relatant certains souvenirs vécus avec l’homme d’affaires et mécène : Notes d’espoir d’un joueur de piano, publié en 2006.

Photo fournie par Pierre Jasmin

« Je retiens de lui, égoïstement, le plus grand encouragement jamais reçu dans ma carrière », raconte le pianiste de 73 ans qui estime que les films et ouvrages qu’on a consacrés à M. Péladeau restent en périphérie « de sa personnalité riche de caractère ».

Un héritage important

Aujourd’hui, le groupe Québecor est devenu un des joueurs les plus importants dans la promotion de la culture québécoise. Sa présence dans le monde du livre, des journaux, de la télé, de la musique et du cinéma, ainsi que son appui financier à de nombreux événements culturels le prouvent.

Photo d'archives

C’est l’héritage le plus important de Pierre Péladeau, croit Guy Fournier. « Il a créé une entreprise qui est aujourd’hui l’un des plus grands mécènes pour les arts au Québec. »