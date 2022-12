Psycho: quand la famille crée un malaise

Les réunions de famille du temps des Fêtes ne sont pas réjouissantes pour tout le monde. Pour certaines personnes, ces rencontres annuelles représentent des événements obligatoires gênants et parfois déstabilisants.

Audrey, la jeune trentaine, a toujours évolué dans une maison ouverte aux autres. «Lorsque j’étais enfant, il y avait constamment des amis de mes parents à la maison, c’était un peu leur refuge. Mes parents m’ont eue très jeunes, et dans leur gang, ils étaient les premiers à avoir une maison et un enfant, alors qu’ils étaient au début de la vingtaine. C’était une ambiance festive, joyeuse et conviviale. Il y avait toujours un ou une amie qui squattait à la maison, on était rarement seuls en famille.»

Même si elle était assez timide, Audrey était d’une nature sociable et à l’aise avec les adultes. «La famille était aussi très présente. Ma mère parlait à ma grand-mère quasiment tous les jours, mes oncles passaient régulièrement à la maison. On avait aussi le traditionnel repas chez mes grands-parents, quasiment tous les dimanches. J’ai grandi dans une famille tissée serrée, comme on dit, avec en plus un groupe d’amis tissés serrés.»

Pourtant, dès qu’elle en a eu la possibilité, Audrey a commencé à ne plus fréquenter les dîners chez les grands-parents et, à la maison, elle préférait manger seule dans sa chambre, mettant son indépendance sur le dos de l’adolescence. «Mes parents acceptaient l’idée, et comme ils étaient avec leurs amis, je pense qu’ils ne se souciaient pas trop de moi. De mon côté, j’ai développé une envie de solitude. J’avais envie de calme et de tranquillité, peut-être que je souffrais aussi de ne pas avoir mes parents pour moi toute seule.»

À l’âge de 17 ans, Audrey a choisi d’aller dans un cégep à l’autre bout de la province. «J’aurais pu rester à Montréal, mais j’ai préféré aller en ATM, à Jonquière. Ça m’arrangeait d’être loin de mes parents, de n’avoir plus à subir les soupers de famille ou d’amis, et d’avoir la paix. Je voulais couper le cordon ombilical, faire ma vie, et même si je suis toujours restée proche de mes parents, je ne voulais plus d’obligations.»

Seul le souper de Noël est resté ancré dans ses habitudes. «Ne voyant la famille élargie qu’une fois par an, je suis quand même contente de passer un peu de temps avec eux, mais je m’arrange toujours pour que ça ne dure pas des heures.»

En couple depuis quelques années avec Sophie, Audrey confie avoir le même rapport difficile quand il lui faut participer aux soupers dans la famille de sa blonde. «Aller manger chez mes beaux-parents en petit comité, ça me va, mais lorsqu’il s’agit de grandes réunions familiales, je suis mal à l’aise. On dirait que le nombre m’impressionne et me fait quasiment paniquer, je ne sais pas comment agir, quoi dire, à qui parler...»

Comment survivre aux réunions de famille?

Pour que les partys de famille de Noël et du jour de l’An se passent dans la joie et le plaisir, même si cette perspective vous rend mal à l’aise, il convient de se préparer mentalement. La priorité est de respecter vos émotions, sans en vouloir aux autres. Concentrez-vous sur ceux qui sont heureux de vous voir, et essayez de les imiter. Avant la soirée, faites une introspection en tentant de comprendre ce qui vous dérange réellement dans ces réunions, et essayez de trouver une solution. Enfin, mettez-vous une limite dans votre tête et quittez la soirée avant de l’atteindre.