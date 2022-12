Dans l’œil du Québec inc.: Tecnic vendue en partie

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Un fonds ontarien entre au capital

Capture d'écran, Tecnic.ca

Les firmes d’investissement privées Clearspring Capital de Toronto et OneLink Capital de Montréal ont acquis cet automne une participation importante dans Tecnic, qui compte 160 écoles de conduite au Québec. Se présentant comme le plus important réseau d’écoles de conduite en Amérique du Nord, Tecnic a été fondé dans les années 1980 par Yvan Sévigny et Yves Aubé. Les deux familles fondatrices demeureront actionnaires de Tecnic et continueront de jouer un rôle dans sa gestion. Clearspring est très présente au Québec, ayant investi dans Confiserie Regal, Telecon, Demers Ambulances et Voyages Traditours au cours des dernières années.

Vachon achète du Couche-Tard

Photo d'archives, Ben Pelosse

Louis Vachon, qui a dirigé la Banque Nationale de 2007 à 2021, a acheté cette semaine pour un peu plus de 300 000 $ d’actions d’Alimentation Couche-Tard. M. Vachon siège au conseil d’administration de la chaîne de stations-service depuis l’an dernier. Le titre de Couche-Tard a gagné environ 15 % depuis le début de 2022.

Un administrateur d’Innergex vend

Ross Beaty, membre du conseil d’administration d’Innergex, a vendu pour près de 8,4 millions $ d’actions du producteur d’énergie renouvelable québécois depuis le début du mois. Il en détient encore pour plus de 120 millions $. M. Beaty, qui a fait fortune dans le secteur minier, est le fondateur d’Alterra Power, une entreprise britanno-colombienne acquise par Innergex en 2018.

Perceiv AI recueille 1,5 million $

La jeune pousse montréalaise Perceiv AI a récolté, plus tôt ce mois-ci, 1,5 million $ dans le cadre d’une ronde de financement à laquelle ont participé plusieurs investisseurs, dont Boreal Ventures et le ministère de l’Économie. Fondée en 2018, Perceiv a mis au point une plateforme pour prédire l’évolution de maladies complexes liées à l’âge comme l’Alzheimer.

Il achète du Cascades

Photo d'archives, Ben Pelosse

Alain Lemaire, l’un des fondateurs de Cascades, a acheté pour près de 400 000 $ d’actions du fabricant de produits de papier recyclé au cours des derniers jours. Il en détient désormais pour environ 45 millions $. Le titre de Cascades a plongé de plus de 40 % cette année.

Il vend du Transcontinental

Le chef du développement de Transcontinental, Éric Morisset, a vendu cette semaine pour plus de 500 000 $ d’actions de l’entreprise d’imprimerie et d’emballage. Le dirigeant s’est ainsi départi de la quasi-totalité de sa participation dans Transcontinental. Le titre du groupe québécois a perdu environ 25 % de sa valeur jusqu’ici en 2022.