Un hommage à leurs filles adorées

Depuis le terrible accident qui a emporté leurs deux seules filles, Émilie, 18 ans, et Rachelle, 20 ans, en 1998, Bibiane Poulin et Eugène Marceau se promettaient de perpétuer un jour leur mémoire, ce qui vient de se concrétiser avec l’installation d’un mémorial le long de la route 277.

« Il y a longtemps qu’on y pensait, mais on attendait la fin des travaux pour rendre la route sécuritaire, et maintenant, après presque 25 ans de batailles, c’est fait », raconte Mme Poulin sur les lieux où le mémorial prend place depuis quelques semaines, entre Saint-Henri et Saint-Anselme.

Cela fera bientôt 25 ans, un 19 mars, que la vie du couple a basculé, à quelques pas de là. Rachelle et Émilie se rendaient au Collège Notre-Dame de Foy, que fréquentait Rachelle, lorsque leur voiture a dérapé et est allée percuter un poids lourd. En raison des conditions météo et de la mauvaise configuration d’une route mortelle, elles n’ont eu aucune chance de s’en sortir.

« Avec ce mémorial, explique la mère des filles, les gens vont pouvoir dire que les p’tites Marceau sont encore là, au lieu de dire qu’elles ont eu un accident. On tourne notre cœur vers l’avenir, on lève les yeux vers le ciel, et on continue notre vie en douceur. »

Le couple voulait une œuvre qui soit justement toute en douceur, à l’image de leurs filles, avec des cœurs. « J’aime dire qu’elles nous font non pas un clin d’œil, mais un clin d’ange grâce à ce mémorial », glisse Mme Poulin. Cette dernière insiste par ailleurs sur l’importance du don d’organes, auquel ce drame les a sensibilisés, dans le but de sauver d’autres vies.

Photo fournie par la famille

Communauté unie

Après cette tragédie, tout le milieu socio-économique de Bellechasse s’était uni à travers le Comité Action-Sécurité 173-277, sous la présidence de Marcel Morin. Mme Poulin ne tarit pas d’éloges à son endroit, pour tous ses efforts et son appui.

La fille de ce dernier, Mélina, était une amie proche d’Émilie, qui avait passé la soirée chez eux la veille du drame. Les Marceau avaient aussi été ses élèves, à l’école secondaire, et avaient fait partie du corps de cadets de la marine qu’il dirigeait. Il les aimait comme ses propres filles.

« Ces deux jeunes sœurs ont été la source de tout ça. Elles ont toujours été présentes dans mon cœur, dans le cœur des gens autour de moi aussi, pour en faire une cause noble et plus grande que soi, pour que ça ne recommence plus et que ça sauve des vies. »

Il aura fallu, donc, énormément de temps et de persévérance pour atteindre les objectifs souhaités par la communauté, soit la réfection d’une route dangereuse. Entre 100 et 125 personnes auraient péri sur la 277, souvent des jeunes, en plus de nombreux blessés qui gardent aujourd’hui d’importantes séquelles de leurs accidents.

Pour M. Morin, le mémorial pour les sœurs Marceau représente « l’un des gestes d’amour parental les plus nobles que j’ai vus dans ma vie, ça m’a beaucoup touché », exprime-t-il, soulignant que le couple a été très présent dans les activités du comité.

« Ils se sont toujours mis au service de la cause et de leurs filles, même si ça leur donnait un coup de poignard à chaque fois, témoigne-t-il. Je leur disais : venez pas si ça vous fait trop mal, mais ils étaient là. »

Œuvre pour les victimes

Les travaux d’élargissement de la route, qui est passée de deux à quatre voies, se sont achevés l’été dernier, en pleine pandémie, et après des investissements d’environ 125 millions. Des plantations d’arbres bloquent désormais les grands vents, puis les différentes sorties et les bordures de chaussée ont été sécurisées.

Une grande fête de reconnaissance aura lieu le 29 juin prochain, à Saint-Henri, afin de souligner la contribution de nombreux citoyens, élus et gens d’affaires. Une œuvre d’art en mémoire de toutes les victimes sera aussi dévoilée à ce moment.