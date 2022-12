Cinq questions au directeur photo de la série de Xavier Dolan

Comme cinéaste, André Turpin nous a offert Un crabe dans la tête et Endorphine. Comme directeur photo, il multiplie les publicités (plus de 500), a travaillé avec Louise Archambault (Atomic Saké, Familia), Philippe Falardeau (Congorama, C’est pas moi, je le jure !) et Denis Villeneuve (Un 32 août sur terre, Maelström, Incendies).

Depuis 10 ans, il fait équipe avec Xavier Dolan sur tous ses projets. Un coup de foudre professionnel né sur Tom à la ferme qui s’est poursuivi sur Mommy, Juste la fin du monde, Ma vie avec John F. Donovan, Matthias et Maxime. Tous les acteurs le disent, la paire est belle à voir travailler derrière la caméra. Parce que le directeur photo occupe un poste clé pour mettre en image les intentions du réalisateur, les émotions des acteurs, rendre compte d’une réalité au-delà des mots. Dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, le duo se surpasse encore.

Puisque tu travailles sur l’image d’un projet, quelle lecture fais-tu d’un scénario ?

Je dois avouer que je suis lent comme lecteur. Mais ma première lecture se fait un peu en amateur. Je lis l’histoire comme un roman, complètement détaché de la notion d’image. Je veux en comprendre la quête, la philosophie. Si le casting est fait, je mets des visages. J’aime tellement ce que fait Xavier. Je suis attaché à son œuvre, à son évolution. Le moment où on se parle le plus, c’est dans la van, quand on fait du repérage, qu’on visite des lieux, qu’on fait les visites techniques. On échange énormément pendant la journée. C’est le moment où j’entre dans sa tête, où je tente de comprendre sa vision.

Photo Agence QMI, Jocelyn Malette

De quelle façon discutez-vous Xavier et toi de la facture visuelle ?

On peut essayer de mettre des mots sur le genre de texture qu’on veut, mais ça ne veut rien dire. Saturé, doux, soyeux, cru, il faut qu’on ait des références visuelles communes. Xavier fait un « look book ». Il est à la fois intense et impressionnant. Il peut faire 200 pages et il y a tout là-dedans. C’est un grand amateur d’art et de photo. Tout est classé par sections. Le réalisateur, c’est le Dieu de l’esthétique. Xavier a toujours une idée claire. Les décors, les costumes, il me nourrit énormément. Mais l’essentiel se fait lors de la mise en place des scènes. On fait deux jours de tests avec les comédiens dans les vrais décors. C’est là qu’on travaille la lumière, le focal, la distance, les gros plans.

Tout le monde qui a vu Mommy retient l’image carrée. Que vous êtes-vous permis d’expérimenter pour la série ?

Nous avons tourné en super 16 plutôt qu’en 35 mm. Une journée trop ensoleillée prend de la douceur avec le 16 mm. Ça fait tout étinceler. Xavier a vu juste. Je pense que c’est la première fois qu’il filme une scène un peu gore (quand il vomit). Pour la scène de sa chute, on a conçu une rig spéciale pour que la caméra tourne à la manière d’un tourniquet dans un parc d’enfant. Dans la dernière séquence d’hôpital, dans le corridor, les époques se chevauchent. Ça aussi c’est assez nouveau. Il s’est battu pour les éléments de la nature. Créer la montée du vent, la pluie, les éclairs, c’est très coûteux. C’est du pur Xavier, très shakespearien.

Xavier ne minimise jamais le pouvoir de l’image pour transmettre l’émotion.

C’est ce que j’apprécie de son cinéma et qu’on retrouve avec Laurier. La plupart des fictions pour la télé sont basées sur les dialogues. C’est l’outil le plus facile pour faire avancer l’histoire. La musique est l’outil le plus facile pour faire ressentir l’émotion. Xavier ne se limite pas. Il investit beaucoup sur la forme. Il touche non seulement par l’émotion des acteurs, mais aussi par la cinématographie, la technique, le montage. Il est très complet.

Les œuvres de Xavier mettent souvent de l’avant des gens usés, meurtris. Comment arrives-tu à les magnifier ?

Je suis un interprète. Xavier est le vrai cadreur du film. La question principale c’est le point de vue. Est-ce qu’on se met à 5 pieds du comédien avec une 32 mm ou à 20 pieds avec une 80 mm ? Ça change la forme du visage. L’angle a un effet psychologique. Film de dessus écrase, d’en dessous fait grandir. Il y a la photogénie des acteurs. L’éclairage peut démolir quelqu’un, le rendre plus vulnérable. On éclaire d’abord une scène, un mood, une heure, une ambiance, puis ensuite un visage. On s’adapte aux acteurs. Puis il y a les effets spéciaux, le maquillage. On éclaire différemment le personnage d’Anne Dorval à 20 ans de moins que lorsqu’elle est sur son lit de mort.

Disponible sur Club illico