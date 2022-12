Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 26 décembre qui en valent le détour.

Hockey (CMJ): Canada c. Tchéquie

Le Canada possède un véritable rouleau compresseur à l’attaque. Les Canadiens ont inscrit 17 buts dans les trois matchs préparatoires. Avec Connor Bedard, Shane Wright, Joshua Roy, Adam Fantilli, Olen Zellweger et Dylan Guenther. Cette offensive sera très difficile à arrêter et marquera beaucoup de buts tout au long du tournoi. Avec le réveil de Bedard et ses deux filets lors du dernier match face à la Finlande, on peut donc croire qu’il sera en pleine confiance – ce qui pourrait être pratiquement impossible à paralyser. Sur le plan défensif, les Canadiens ont été assez efficaces durant la phase préparatoire, mais les Finlandais sont parvenus à les surprendre avec des relances rapides. Également, à l’occasion, les cinq joueurs de l’unifolié sur la patinoire ont eu de la difficulté à sortir de la zone défensive en deuxième période, lorsque le banc est à l’opposé.

Prédiction: Plus de 7,5 buts au total – 2,08

Hockey (CMJ): États-Unis c. Lettonie

Tout comme le Canada, les États-Unis possèdent une belle profondeur à l’attaque. Comme la défensive de la Lettonie n’est certainement pas l’une des puissances, il faut donc s’attendre à ce que les forces offensives des Américains réussissent à entrer avec facilité dans la zone des Lettons. Le Québécois, ayant la nationalité américaine, Thomas Bordeleau, Logan Cooley (troisième choix au total au dernier repêchage), Brett Berard et Matthew Knies seront à surveiller lundi et donneront assurément du fil à retorde aux joueurs adverses. Peut-être que les joueurs du pays européen réussiront à marquer au moins un but afin de vous aider à atteindre l’objectif.

Prédiction : Plus de 7,5 buts au total – 1,98

Football: Buccaneers de Tampa Bay c. Cardinals de l’Arizona

Bien que la cote ne soit pas vraiment haute, il pourrait être payant de se tourner vers deux passes de touchés de Tom Brady. Les Cardinals ne possèdent pas la meilleure défensive de la NFL, eux qui ont donné 44 majeurs depuis le début de la saison, dont 25 par la passe. Il ne faudrait donc pas être surpris si les «Bucs» décident de se tourner vers le jeu aérien dans la zone payante. De plus, Brady est parvenu à réussir deux touchés aériens à quatre reprises dans les cinq derniers matchs.

Prédiction: Plus de 1,5 passes de touché pour Tom Brady - 1,60