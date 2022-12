Un ange de Noël pour les sans-abris de Joliette

Un sexagénaire de Lanaudière qui a distribué des repas à des itinérants du centre-ville de Joliette tous les jours de mars 2020 à décembre 2021 a récidivé pour Noël, dimanche, en donnant 20 repas chauds préparés par lui-même.

• À lire aussi: Message de Noël de François Legault: «On va être là pour vous aider»

«Il n’y a pas grand-chose d’ouvert pour les itinérants le jour de Noël et c’est Noël pour eux aussi», a expliqué Claude Desrochers, que nous avons rencontré lors de sa distribution sur l’heure du midi, au centre-ville.

Photo Simon Dessureault Agence QMI

L’homme de 64 ans a cuisiné depuis un mois des mets traditionnels de Noël comprenant notamment de la dinde, du ragoût, de la tourtière ainsi que des patates pilées avec des petits pois.

«Il est très généreux, ça me fait chaud au cœur, ça peut aider beaucoup de gens», a affirmé Jocelyne Bergeron, une dame qui «squat» actuellement une maison incendiée.

«C’est vraiment un petit miracle d’avoir un beau repas de Noël ici», a pour sa part exprimé Alain Dugas, qui est dans la rue depuis avril dernier à Joliette.

Les glacières et les boîtes de M. Desrochers comprenaient également de la soupe, du gâteau, des muffins, en plus d’un pain et des petits sacs cadeaux.

Ce dernier a été aidé par la Société Saint-Vincent-de-Paul locale qui a contribué pour 200 $, le Métro Bélair de Joliette qui a fourni une grosse dinde et la Boulangerie Saint-Viateur de Joliette qui a donné du pain et des bûches de Noël.

Photo Simon Dessureault Agence QMI

Début de la pandémie

M. Desrochers, qui fait du bénévolat pour la Saint-Vincent-de-Paul, se rappelle avoir commencé le tout à ses frais le 13 mars 2020, jour où le Québec «fermait» à cause de la pandémie.

«Il fallait le faire à ce moment-là, j’entendais que les itinérants devenaient agressifs et ils avaient peur en même temps, a raconté M. Desrochers. Je leur ai dit de ne pas s’inquiéter et que j’allais leur donner à manger à tous les jours.»

La Saint-Vincent-de-Paul de Joliette a donc payé ses factures de nourriture, alors qu’il donnait 40 repas par jour.

«Ç’a coûté plus de 6000 $», a mentionné le résident de Joliette qui a été analyste financier durant sa carrière.