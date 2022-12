À chaque jour suffit sa peine

Je vous avais écrit jadis pour vous raconter ma peine de n’avoir de nouvelles de ma fille que lorsque moi je l’appelle, puisqu’elle ne m’appelle jamais. Je vous avais aussi fait le récit de ma vie avec un homme violent, après avoir vécu une enfance marquée aussi par la violence. J’avais surnagé en m’anesthésiant à force de médicaments et d’alcool.

Ce n’est qu’après avoir décidé de quitter mon conjoint pour me réfugier dans une maison d’accueil pour femmes battues avec ma fille, alors qu’elle allait sur ses seize ans, que j’ai pu commencer à remettre de l’ordre dans ma vie. Ce ne fut pas simple de me remettre en forme et j’ai dû y consacrer beaucoup de mes énergies, ce qui m’a privée de donner autant de temps que je l’aurais voulu à ma fille qui a décidé de partir vivre sa vie de son côté à 18 ans.

Vous me disiez dans votre réponse que ma fille, qui avait été témoin de ma vie de misère, tentait probablement de se protéger en ne voulant pas maintenir de liens étroits avec moi, et vous aviez raison. Quand j’ai trouvé le courage de lui poser la question, elle m’a avoué qu’elle préférait se tenir loin de ses deux parents pour mettre à jamais une distance entre elle et son passé.

La mort dans l’âme, j’ai donc décidé de ne plus tenter de reprendre contact avec elle. Elle avait 28 ans à l’époque et elle travaillait dans le monde de la santé. Je ne lui ai plus reparlé par la suite, me contentant de prier pour elle quand j’allais me recueillir à l’église située pas très loin de la maison de retraite où je réside.

Je n’attendais plus grand-chose de la vie, si ce n’est de continuer à poursuivre mon chemin pour aller tranquillement vers la mort. Et imaginez-vous que six ans et demi plus tard, le jour de la fête des Mères de 2021, ma fille m’a appelée pour me présenter ses vœux et pour me proposer de venir la voir pour connaître la petite fille qu’elle avait mise au monde quelques mois auparavant. Je n’en revenais pas, moi qui n’espérais plus rien.

On se voit donc avec sa fille et son conjoint, de façon assez régulière depuis ce jour de retrouvailles. Je n’ai pas de mots pour vous dire à quel point je suis heureuse. Rendue à 75 ans, je vis la plus belle période de mon existence. J’avais jadis signé ma lettre « Maman désemparée ».

Aujourd’hui, je signe avec joie : Maman et grand-maman enfin heureuse

L’espoir est certainement l’une des vertus théologales dont il est le plus difficile d’entretenir la flamme. Votre patience a été récompensée, ce qui devrait redonner espoir à plusieurs. Merci d’avoir pensé à partager.