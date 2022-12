Acquisition de Daulton Varsho: les Blue Jays très heureux de leur coup

En obtenant Daulton Varsho par le biais d’une transaction avec les Diamondbacks de l’Arizona la semaine dernière, les Blue Jays de Toronto croient avoir conclu un bon marché leur permettant de combler un besoin au champ gauche.

• À lire aussi: Baseball: Daulton Varsho s’amène avec les Blue Jays

• À lire aussi: Parcours chez les Padres de San Diego: le beau cadeau de Noël de Miguel Cienfuegos

• À lire aussi: L’état de santé de Carlos Correa chicote aussi les Mets

C’est à cet endroit que la plus récente acquisition de l’organisation devrait passer la prochaine saison en défense, aux dires du directeur général Ross Atkins. Ce dernier a refilé aux «D-Backs» le joueur de champ extérieur Lourdes Gurriel fils et l’espoir Gabriel Moreno afin de mettre la main sur l’athlète de 26 ans.

Ayant totalisé 27 circuits et 74 points produits pendant la dernière campagne, Varsho devrait satisfaire ses nouveaux patrons de différentes façons, a prédit le DG lors d’un point de presse, samedi.

«Son impact sur notre formation s’exercera dans chaque aspect du jeu, que ce soit la course sur les sentiers, la vitesse, la polyvalence ou la défensive de niveau élite. Également, sa capacité à agir comme receveur constituait à nos yeux l’un des meilleurs atouts qu’on puisse trouver, a-t-il dit. C’est l’option parfaite pour notre club et ça nous rend très enthousiastes.»

Ainsi, avec 283 matchs en carrière au compteur, Varsho offrira une qualité accrue au groupe de voltigeurs, tout en s’avérant une police d’assurance à certains égards.

«Ce sera dur pour lui d’être meilleur que cela, défensivement. Il peut jouer à toutes les positions du champ extérieur et au marbre. C’est un complément digne de mention pour nous, a affirmé Atkins. On se concentre entièrement à trouver des moyens pour réduire notre nombre de points accordés et je pense que nous avons effectué de grands pas en ce sens.»

Nouvelle famille

Fils de l’ancien joueur du baseball majeur Gary Varsho, le nouveau porte-couleurs des Jays se sent déjà très à l’aise, ce qui devrait l’aider à bien s’adapter à son milieu de travail.

«J’arrive ici, dans une équipe gagnante, et ce sera très plaisant, a mentionné Daulton Varsho. Plusieurs gars m’ont déjà contacté et je me sens à la maison. [...] Bo Bichette m’a écrit pour me souhaiter la bienvenue. Ces petites attentions sont vraiment agréables et ça signifie énormément, car cela crée une atmosphère familiale et c’est immense à mes yeux.»

«Il s’agit d’un jeune groupe, comme en Arizona. Toutefois, ils ont un peu plus d’expérience et d’années jouées. Ils représentent une bonne formation, bien équilibrée. Ayant affronté quelques gars comme Kevin Gausman, je sais qu’ils peuvent accomplir beaucoup de choses spéciales», a-t-il ajouté.