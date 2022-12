Broncos: l’entraîneur Nathaniel Hackett congédié après une soirée honteuse

Les Broncos de Denver ont congédié lundi leur entraîneur-chef Nathaniel Hackett au lendemain d’un humiliant revers et dans les dernières semaines d’une saison décevante.

Conséquemment, Hackett a été incapable de terminer sa première année à la barre de la formation. Auparavant coordonnateur offensif pour trois équipes différentes, l’homme de 43 ans avait été engagé le 27 janvier.

«À la suite de longues discussions avec [le directeur général] George [Paton] et notre groupe de propriétaires, nous avons déterminé qu’une nouvelle direction pour l’équipe était de mise, a affirmé le président et chef de la direction, et propriétaire majoritaire, Greg Penner, dans un communiqué. Ce changement a été effectué avec le plus grand respect des gens concernés et nous permet d’amorcer la recherche d’un nouvel instructeur-chef maintenant.»

Vaincu 51 à 14 par les Rams de Los Angeles, dimanche, le club du Colorado occupe la cave de la section Ouest de l’Association américaine avec une pauvre fiche de 4-11. Pourtant, tous les espoirs étaient permis à l’aube du calendrier régulier, car l’organisation avait acquis le quart-arrière de renom Russell Wilson par voie de transaction avec les Seahawks de Seattle en mars.

Cependant, Denver a peiné tout au long de l’année, connaissant deux séquences de quatre échecs. Ennuyé par des blessures, Wilson a également éprouvé sa part de problèmes, se contentant de 12 passes de touché contre neuf interceptions.

Les Broncos termineront la campagne avec une visite chez les Chiefs de Kansas City, dimanche, et un duel à domicile face aux Chargers de Los Angeles le 8 janvier.