Déraillement d’un train: Via Rail annule de nouveau les trains Montréal-Toronto

Les trains entre Montréal et Toronto et Ottawa et Toronto prévus le 26 décembre ont tous été annulés, pour un troisième jour consécutif à la suite du déraillement d’un train samedi.

• À lire aussi: Annulations et retards chez VIA Rail : le ministre des Transports dénonce une situation «inacceptable»

• À lire aussi: Tempête: des passagers de Via Rail bloqués plus de 18 heures dans un train

Via Rail a annoncé la nouvelle sur Twitter lundi matin.

1/2 En raison de l’impact continu du déraillement d'un train du CN survenu le 24 décembre, VIA Rail est forcée encore une fois d’annuler tous les trains qui étaient prévus sur ces routes le 26 décembre. — VIA Rail Canada (@VIA_Rail) December 26, 2022

Les trains concernés sont les trains 41, 51, 45, 53, 47, 645, 55, 59, 50, 52, 40, 42, 44, 46,

54, 48, 51, 61, 63, 65, 67, 69, 669, 60, 62, 64, 66, 68 et 668.

Pour rappel, un train du Canadien National avait déraillé le jour de Noël entre Colborne et Cobourg, paralysant de nombreux voyageurs.