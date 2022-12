[EN IMAGES] Du pelletage jamais vu à Buffalo: leurs véhicules ensevelis sous des mètres de neige

Des résidents de Buffalo qui ont commencé à déneiger leur voiture après le blizzard monstre qui s’est abattu sur leur ville le jour de Noël ont partagé des scènes spectaculaires sur leurs réseaux sociaux.

Damar Hamlin, un entrepreneur suivi par plus de 41 000 personnes sur Instagram a montré l’état de la situation dimanche alors qu’il déneigeait des véhicules avec collègues et amis.

«Yo this shit is crazy! (Cette situation est complètement folle!), peut-on l’entendre dire sur les images.

Sur les vidéos, on peut voir les voitures littéralement ensevelies sous plusieurs mètres de neige.

Si la scène est cocasse et plutôt drôle, ce blizzard historique de Noël a fait plus de 25 morts seulement dans l’État de New York, et plus de 37 pour l’ensemble des États américains.

La Garde nationale a été déployée à Buffalo, où plusieurs personnes ont été retrouvées mortes dans leur véhicule.