«Faire de la politique autrement» avec le Parti Québécois?

«Faire de la politique autrement». Ce vieil adage peut faire sourire tant que les gouvernements qui se succèdent tiennent davantage le rôle de gestionnaire que de catalyseur d’un projet de société émancipateur. «De la politique autrement»? est-ce possible, est-ce encore payant? Pour débuter cette réflexion, il serait intéressant de se pencher sur le cas du Parti Québécois.

Bien évidemment, parler de «politique autrement» et de Parti Québécois dans la même phrase peut sembler ridicule. Le Parti Québécois, avec le Parti libéral du Québec présent depuis le début de la Confédération canadienne, représente un des «vieux» partis encore présents sur la scène politique québécoise.

Néanmoins, la montée en deuxième position dans les intentions de vote du parti de Paul Saint-Pierre Plamondon (PSPP) démontre qu’il est possible de faire de la politique autrement que par sa présence dans l’Assemblée nationale.

Les derniers mois

Tout porte à croire que la croisade contre le serment du roi a été payante d’un point de vue électoraliste, a su capter l’attention des Québécois et des Québécoises et que la joute politique peut être bousculée par des politiciens astucieux, même dans une telle situation minoritaire. Pour les plus sceptiques du jeu parlementaire qui aimeraient voir les politiciens sortir de ses mauvais plis, rien n’est sûr.

Les aléas parlementaires (qui font plus aisément la chronique), la culture politique des députés et le désengagement partisan des citoyens : tous ces éléments poussent à entrer dans le moule parlementaire, ce qui rend la sortie des sentiers battus plus difficile pour nos élus.

À suivre...

Le grand défi viendra assurément au retour des fêtes lorsque le Parti Québécois pourra siéger pour une première fois depuis les élections du 3 octobre dernier.

Faire de la politique autrement lorsqu’un parti est au pied du mur, avec seulement trois députés, sans possibilité d’entrer au «salon Bleu», c’est une chose; mais faire de la politique autrement dans le confort du parlementarisme, c’est autre chose. Avec ses 800 000$ de budget annuel et ses quelque sept questions sur cent (tous les dix jours), le Parti Québécois n’a pas d’autre choix que d’être créatif pour capter l’attention du Québec, comme il a su le faire dans les derniers mois.

Le cheval de bataille autour du serment du roi étant réglé, sur quels enjeux devront s’arrimer PSPP et ses deux acolytes pour garder une couverture médiatique aussi persistante?

Avec des enjeux préoccupant les Québécois et Québécoises comme l’inflation, l’accès au logement ou le pouvoir d’achat, le PQ ne pourra pas s’agripper d’un enjeu symbolique à l’autre en espérant faire la une à chaque reprise.

Il devra s’imposer sur les mêmes thèmes, en parallèle du jeu parlementaire, avec la même verve qui entraina PSPP, Pascal Bérubé et Joël Arseneau à refuser de porter serment à Charles III.

Alexis St-Maurice

M. Sc. Science politique (2018 – 2020, Université de Montréal)

Membre du Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique (CÉCD)