La fin d’une époque pour Tom Brady... à Tampa?

Plusieurs ont présumé, quand Tom Brady est sorti de sa brève retraite de 40 jours, qu’il revenait pour disputer une dernière saison. Il faut plutôt s’attendre à ce que ce soit une dernière saison à Tampa, mais pas une dernière saison tout court. Après la fin d’une époque chez les Patriots, ça sent la fin de sa deuxième vie chez les Buccaneers.

Brady et les Buccaneers ont eu besoin de tout leur petit change pour venir à bout des pauvres Cardinals par la marque de 19-16, en prolongation, dimanche. Il faut savoir que les Cards étaient privés non seulement de leur premier quart-arrière, Kyler Murray, mais aussi de son substitut Colt McCoy. Bref, Trace McSorley a livré une bataille de tous les instants aux Bucs, qui sont censés être une grande machine de football...

Pour les fanatiques invétérés de Brady, c’est d’une tristesse inouïe malgré le pointage final. Et en dépit du fait que Brady a de nouveau fait opérer sa magie au quatrième quart.

Les Cardinals s’étaient dotés d’une avance de 10 points avec un peu plus de 10 min à jouer quand le renommé quart-arrière a retrouvé ses moyens. Il a comblé le déficit, forcé la prolongation et orchestré une séquence victorieuse sur 66 verges en prolongation.

C’est donc le résultat espéré et certains diront que c’est tout ce qui compte. Or, les Bucs, avec leur fiche peu reluisante de 7-8, vont probablement se qualifier pour les séries par défaut grâce au fait qu’ils évoluent dans une division minable.

Face à une équipe moindrement compétente, ils se seraient retrouvés avec une fiche désastreuse de 6-9.

L’avenir de Brady

Pour en revenir à Tom Brady, tout indique qu’il ne sera pas de retour à Tampa la saison prochaine. Il détient un contrat faramineux de 375 millions sur 10 ans pour se joindre au réseau FOX dès que sa carrière de joueur sera terminée.

En mars, le plus célèbre quart-arrière deviendra joueur autonome et à 45 ans, malgré une saison plus difficile que ce à quoi il nous a habitués, il sera certainement convoité. Sans être le Brady dominant qu’il était l’an passé, il est encore meilleur que plusieurs de ses contemporains.

Selon quelques journalistes bien branchés sur la scène de la NFL aux États-Unis, Brady souhaiterait continuer de jouer la saison prochaine.

Plusieurs l’envoient à San Francisco, où il a grandi en rêvant de porter un jour les couleurs des 49ers. Ce serait en effet une finale grandiose digne d’un film pour ce quart-arrière à la carrière remarquable.

Les 49ers ont une équipe à maturité, avec une défense exceptionnelle et des armes de grande qualité à l’attaque. Ils ont opté pour le jeune Trey Lance en première ronde l’an passé, mais après une saison recrue à observer sur le banc et la saison en cours sabotée par une blessure, ils ne savent toujours pas ce qu’ils ont entre les mains.

Viva Las Vegas?

Et si l’avenir de Brady était plutôt à Las Vegas? Les Raiders, malgré l’acquisition du receveur étoile Davante Adams, ont régressé cette saison.

Même si cette attaque constitue un projet clé en main, le quart-arrière Derek Carr n’est pas à la hauteur. Face aux Steelers samedi soir, il a d’ailleurs été victime de trois interceptions. Si c’est la fin d’une époque pour Brady à Tampa, il semble aussi que ce soit la fin pour Carr à Las Vegas.

Il n’a certainement pas été un mauvais pivot pour les Raiders pendant neuf ans, mais cette année, avec l’ajout de Davante Adams, il n’était pas envisageable que les Raiders continuent de végéter.

Avec les Raiders, Brady retrouverait son vieux complice Josh McDaniels, qui a été son coordonnateur offensif chez les Patriots pendant une bonne partie de sa carrière.

Dans un récent épisode de son balado, Brady a laissé entendre qu’il était préférable pour lui de jouer et de perdre que de ne pas jouer du tout. C’est un contraste avec la vision qu’il a toujours projetée du gagnant à tout prix, mais s’il est prêt à se joindre à une équipe de qualité, qui ne va toutefois pas tout casser, les Raiders pourraient devenir une destination logique.

Il est quand même permis de se demander s’il s’agira de la saison de trop. Déjà que la saison en cours ne fait rien pour ajouter à sa légende...

LES GAGNANTS DE LA SEMAINE

1) Les Bills

L’attaque a mis du temps à se mettre en marche contre les Bears, mais la récolte de 254 verges au sol a de quoi réjouir les partisans, tout comme le troisième championnat de division de suite qui a été officialisé. Le duo Singletary (106 verges, un touché) et Cook (99 verges, 1 touché) a frappé fort.

2) Les Ravens

Même si les Ravens n’ont pas marqué plus de 17 points lors des quatre dernières semaines, ils ont signé trois victoires dans ces quatre matchs et officialisé leur présence en séries. Ils parviennent à survivre sans Lamar Jackson.

3) Nick Bosa

Quel joueur incroyable! Face aux Commanders, Bosa a réussi deux sacs du quart, pour porter son total cette saison à 17,5. Il n’est plus qu’à deux sacs du record de franchise détenu par Aldon Smith. Il doit être le candidat de choix pour le titre de joueur défensif de l’année.

4) Les Cowboys

Il ne faut pas diminuer leur victoire face aux Eagles par le fait qu’ils affrontaient Gardner Minshew plutôt que Jalen Hurts. Les Cowboys ont quand même comblé deux déficits de 10 points. Ce duel a offert tout un spectacle! Chapeau aussi à Minshew, d’ailleurs, pour une performance inspirée dans la défaite.

5) Justin Jefferson

Dans la victoire face aux Giants, le receveur a encore été monstrueux. Il a établi deux marques de franchise avec 123 réceptions et 1756 verges cette saison. Dans pas moins de 24 de ses 48 matchs à ce jour, il a gagné 100 verges ou plus. Incroyable!

LES PERDANTS DE LA SEMAINE

1) Les Titans

Cette équipe dérape totalement. La défaite contre les Texans fait en sorte que les Jaguars devancent maintenant les Titans dans la division Sud. Rien ne va plus avec cinq défaites de suite.

2) Les Lions

On commençait à peine à prendre les Lions au sérieux et voilà qu’ils ont eu l’air misérables face aux Panthers. La défense a donné 320 verges au sol, un record d’équipe pour les Panthers.

3) Les Commanders

Les Commanders continuent de chuter et ils se retrouvent avec une controverse de quarts-arrière sur les bras. Taylor Heinicke a perdu son poste au profit de Carson Wentz, et ça risque de devenir une patate chaude dans la dernière ligne droite pour la course aux séries.

4) Les Browns

Les Bruns sont officiellement éliminés de la course aux séries. Après sa suspension, Deshaun Watson devait procurer une étincelle à l’attaque. Depuis, ils sont à 2-3, Watson n’a lancé que deux passes de touché et trois de ses passes ont été interceptées. Il y a de quoi être inquiet.

5) Les Broncos

Faut-il vraiment en dire plus sur leur performance désastreuse? Ce serait tout un gaspillage d’énergie...

5 jeux de la semaine

1) Un autre petit miracle

Les Vikings et les Giants semblaient se diriger tout droit vers la prolongation avec une égalité de 24-24, mais un gain de 17 verges de Justin Jefferson sur une passe de Kirk Cousins a permis aux Vikings d’être positionnés au 42 des Giants. Les Mauves ont fait confiance à leur botteur Greg Joseph pour une tentative de placement de 61 verges. Joseph a réussi ce botté, qui est le plus long de l’histoire de la franchise et son record personnel. Pour les Vikings, c’était une 11e victoire par une possession cette saison, un sommet dans l’histoire de la NFL. Jésus, Marie, Joseph!

2) Échappée fatale

Les Bengals dominaient complètement les Patriots au compte de 22-0 avant que ceux-ci ne reprennent vie en inscrivant 18 points sans riposte pour pimenter le duel. Les Patriots avaient même le ballon avec un peu moins d’une minute à jouer à cinq verges des buts. Sur un premier essai, Rhamondre Stevenson a échappé le ballon. Le maraudeur Vonn Bell lui a fait perdre le précieux objet recouvré par B. J. Hill. À 7-8, les Patriots demeurent en vie, mais ils sont en réel danger d’être exclus des séries.

3) Gros jeu!

Dans le duel spectaculaire entre les Cowboys et Eagles, les Cowboys ont nivelé la marque à 34-34 au quatrième quart après avoir été acculés au pied du mur. Aux prises avec une situation impossible de troisième essai et 30 verges à faire, ils sont parvenus à rester en vie quand Dak Prescott a décoché une bombe de 52 verges à T. Y. Hilton, qui vient de se joindre à l’équipe. Ce jeu a donné des ailes aux Cowboys. En plus d’inscrire le touché égalisateur, ils ont ensuite provoqué deux revirements successifs, pour inscrire deux placements qui ont confirmé la victoire.

4) Comédie d’erreurs

Ce n’est pas un jeu, mais une série de jeux qui ont coulé les Titans, lorsqu’ils détenaient une avance de 14-10 face aux pauvres Texans. Au début du quatrième quart, une échappée de Derrick Henry a été le déclencheur de l’hémorragie. Les Texans ont ensuite inscrit un placement, réduisant l’écart à un point. Sur la séquence offensive suivante, les Titans n’ont gagné que deux verges et ont été contraints de dégager. Les Texans ont ensuite inscrit le touché qui leur a donné les devants. Avec deux autres opportunités, les Titans ont vu deux passes de Malik Willis être interceptées. Dure, dure journée!

5) La défense se lève

La défense des Packers n’a pas fait beaucoup de bruit cette saison, mais maintenant que l’équipe se bat pour sa survie et que chaque match en est un sans lendemain, cette unité s’est dressée devant les Dolphins. Sur trois séquences successives, des passes de Tua Tagovailoa ont été interceptées par Jaire Alexander, De'Vondre Campbell et Rasul Douglas. Un désastre pour les Dolphins! Les Packers s’accrochent donc encore au mince espoir de se tailler une place en séries, tandis que les Dolphins demeurent au septième et dernier rang de la Conférence américaine pour une place en séries.