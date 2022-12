Le Canadien vise-t-il les séries ou le premier choix?

Quel est le réel objectif du Canadien cette saison? Les dirigeants voudront-ils continuer à améliorer l’équipe pour tenter d’atteindre les séries éliminatoires, ou chercheront-ils à échanger des vétérans dans les prochaines semaines?

Comme bien d’autres, j’avais classé le CH hors des séries avant le début de la campagne. Atteindre les éliminatoires sera d’ailleurs extrêmement difficile pour l’équipe.

Mais pour l’instant, le Canadien est toujours dans la course. Sauf qu’il joue probablement dans la section la plus relevée de la ligue, avec les Bruins, les Maple Leafs et le Lightning.

Un contrat pour Monahan?

Terminer parmi les trois premiers de la section Atlantique m’apparaît donc impossible. Alors, que feront les dirigeants de l’équipe? Donneront-ils un contrat à Sean Monahan, qui a connu un bon début de saison et qui me semble un bon vétéran? Ou tenteront-ils de l’échanger?

Et il y a d’autres joueurs d’expérience au sein de l’organisation qui sont sûrement sur le marché des transactions en ce moment. Des joueurs comme Josh Anderson, Mike Hoffman, Joel Edmundson. Ce dernier a beaucoup de difficulté en ce moment, avec son différentiel de -7, mais il pourrait intéresser d’autres formations.

J’ajouterais à ces noms celui de Mike Matheson. Il y a aussi Evgeni Dadonov, qui n’a clairement aucun avenir à Montréal. Mais encore faudra-t-il qu’une équipe désire l’acquérir...

Seul le Canadien connaît la réponse pour l’instant. Moi, je suis incapable d’y répondre. Et bien sûr, l’équipe ne peut pas dévoiler publiquement ses cartes.

Ils me surprennent

Même si c'est plus difficile pour le CH depuis 10 matchs, le club me surprend depuis le début de la saison. Il a déjà 15 points de plus qu’à pareille date l’an passé!

Ce que j’aime le plus du Canadien en ce moment, ce sont ses jeunes. Nick Suzuki figurait parmi les 50 meilleurs pointeurs de la ligue jusqu’à tout récemment. Sa production a baissé dernièrement, mais, selon moi, c’est parce qu’il joue beaucoup trop!

Il est utilisé contre les meilleurs trios adverses, en avantage et en désavantage numérique... C’est beaucoup en début de carrière.

Par contre, j’ai aimé que Martin St-Louis sépare Suzuki et Cole Caufield dans le dernier match, contre les Stars. C’était la première fois qu’il le faisait depuis son arrivée en poste.

C’est ça, une équipe de hockey. Parfois, un entraîneur souhaite équilibrer ses trios. D’autres fois, il préfère regrouper ses forces. On est encore au stade des expériences.

C’est ce qui est drôle avec le Canadien. D’habitude, ce sont les jeunes qui tardent à se mettre en marche. Mais à Montréal, ce sont les vétérans, le problème. Anderson, Hoffman, Edmundson, Joel Armia et Jonathan Drouin n’en font pas assez.

Si le jeu de Drouin s’est amélioré dans les dernières semaines, sa production demeure tout de même insuffisante. Il n’a toujours pas marqué...

Il faudra trancher

En plus, le CH est la pire formation offensivement dans sa section. Même les Red Wings et les Sabres sont de loin supérieurs dans cet aspect du jeu. Et le Canadien est une équipe qui, sans être robuste, est l’une des plus indisciplinées.

Il faudra que des décisions soient prises bientôt. Dans quelle direction le Canadien souhaite-t-il aller? Les résultats des prochains matchs nous apporteront aussi des réponses.

Car ce qui m’inquiète, c’est de voir Montréal terminer 21e ou 22e au classement général, pendant que des équipes comme les Blue Jackets, les Blackhawks, les Coyotes ou les Ducks semblent viser l’une des dernières places.

Ce qui leur permettra de mettre la main sur un joueur de talent au prochain repêchage. Que ce soit Connor Bedard ou un autre.

– Propos recueillis par Jessica Lapinski

Le coin du Tigre

J’aime ce que montre Xhekaj

Photo Martin Chevalier

Ma surprise chez le Canadien, c’est Arber Xhekaj. Wow! Il est plus rapide qu’on le pense, il a un bon lancer du poignet, il frappe le filet.

On parle souvent de Kaiden Guhle comme du défenseur d’avenir de l’équipe, avec raison. Mais si l’on compare leur apport offensif, Guhle a tiré 33 fois vers le but adverse et Xhekaj... 52 fois!

Pourquoi? Parce que lui, comparativement aux autres défenseurs, il atteint régulièrement le but. Je n’en reviens pas de voir à quel point les autres arrières de l’équipe peinent à ce chapitre. Même des vétérans comme Joel Edmundson et Chris Wideman.

McDavid marquera-t-il 60 buts?

Photo Getty Images via AFP

Connor McDavid a déjà inscrit 30 buts. Il se dirige vers une saison de 60 buts. Je suis tellement content pour lui. Il est de loin le meilleur joueur du circuit.

Au terme de la saison, il risque de remporter tous les trophées: le Hart, le Art-Ross, le Maurice-Richard. Il n’y a que la coupe Stanley qui risque encore de lui échapper.

Et si les Oilers n’enlèvent pas les grands honneurs, je ne voudrais pas qu’on jette le blâme sur McDavid, comme on le faisait à une certaine époque avec Alex Ovechkin quand les Capitals ne se rendaient pas jusqu’au bout.

McDavid est exceptionnel. Il se présente à chaque match même s’il est toujours surveillé de près, même si les entraîneurs préparent leur plan de match avec comme but de le stopper.

Tout le monde veut aider Ovechkin

Photo Getty Images via AFP

En inscrivant le 802e but de sa carrière vendredi dernier, Alex Ovechkin a devancé Gordie Howe au deuxième rang des meilleurs buteurs de l’histoire.

Ce que j’aime chez les Capitals en ce moment, c’est que tout le monde veut aider Ovechkin à inscrire le plus de buts possible. Tout le monde lui passe la rondelle afin qu’il se rapproche de Wayne Gretzky et du premier rang. Et ça ne les empêche pas de gagner.

Peter Laviolette, l’entraîneur des Capitals, collabore aussi à la mission. Chaque fois que les Capitals mènent par un ou deux buts, il met Ovechkin sur la patinoire afin qu’il puisse marquer dans un filet désert. C’est brillant.

Je m’en souviens: quand j’étais entraîneur dans les années de Gretzky ou de Mario Lemieux, j’ai vu souvent ces deux-là marquer des buts dans une cage déserte!