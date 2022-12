Les tempêtes de neige les plus meurtrières aux États-Unis depuis 30 ans

Voici les tempêtes de neige et vagues de froid les plus meurtrières aux États-Unis depuis 30 ans.

• À lire aussi: «Le blizzard du siècle» n'est pas encore terminé, avertit la gouverneure de New York

• À lire aussi: [EN IMAGES] Du pelletage jamais vu à Buffalo: leurs véhicules ensevelis sous des mètres de neige

Celle qui frappe les États-Unis depuis plusieurs jours a déjà fait au moins 47 morts dans neuf États américains, dont 25 dans le seul comté d'Érié (ouest de l'État de New York).

Vague de froid en 2021

Du 13 au 19 février 2021, une vague de froid historique s'abat sur les États-Unis, de la côte est à la côte ouest, en passant par le Texas et la Louisiane au sud, des régions aux températures habituellement clémentes. Elle fait au moins 70 morts selon les médias américains, et des millions de foyers sont privés d'électricité.

AFP

La vague de froid fait en outre au moins six morts dans le nord du Mexique.

«Snowzilla» en 2016

Du 22 au 24 janvier 2016, la tempête de neige Jonas - surnommée «Snowzilla» - touche la côte est des États-Unis et notamment New York, faisant au moins 33 morts.

AFP

Plus de 11 000 vols sont annulés. New York connaît les deuxièmes plus importantes chutes de neige de son histoire avec plus de 67 cm tombés sur Central Park, tandis que l'aéroport international de Washington est enseveli sous 56 cm de poudreuse.

Vague de froid en 2007

Mi-janvier 2007, une vague de froid accompagnée de pluies verglaçantes et de chutes de neige provoquent 42 décès dans des accidents de voiture en quelques jours dans l'Oklahoma, au Texas, dans le Missouri, l'Iowa, le Michigan, New York et le Maine.

«Blizzard 1996»

Du 7 au 9 janvier 1996, une tempête de neige fait plusieurs dizaines de morts, la plupart dans des accidents de la route, sur la côte est des États-Unis.

La tempête, baptisée «Blizzard 1996» par les médias, est suivie d'une autre quelques jours plus tard, puis d'inondations. Selon le service météorologique national, Blizzard 96 a causé durant le mois de janvier 154 morts directes et indirectes.

«Tempête du siècle» en 1993

Les 13 et 14 mars 1993, la «tempête du siècle» fait 270 morts aux États-Unis selon le service météorologique national.

Il faut y ajouter 48 disparus à bord de deux cargos qui ont sombré: un libérien au large de la Nouvelle Écosse (Canada) et un hondurien au large de la Floride.

La Pennsylvanie, la Floride, l'État de New York, la Caroline du Nord et l'Alabama sont les États les plus touchés par la tempête, qui paralyse la côte est des États-Unis pendant près de 48 heures.

Il y a en outre cinq morts au Canada, trois à Cuba et cinq dans les eaux internationales au large de la Floride. Cet État enregistre 50 tornades, des vagues de près de neuf mètres sur la côte et 1,20 m de neige dans certains comtés.

La neige et le froid n'épargnent pas le «sud profond» (42 cm de neige et -16 degrés centigrades en Alabama).

De nombreuses victimes, généralement âgées, sont tuées par le froid, aiguisé par un blizzard glacial. Plusieurs succombent à des crises cardiaques en tentant de déblayer la neige et la glace devant leur maison.