NBA: Pascal Siakam et les Raptors veulent profiter de leur élan

En difficulté au classement de l’Association de l’Est de la NBA, les Raptors de Toronto espèrent que leurs deux plus récentes performances constitueront le moment décisif d’une saison tardant à se placer sur la bonne voie.

Avec une fiche de 15-18, la formation dirigée par l’entraîneur-chef Nick Nurse se trouve au 10e rang de l’Est avant la visite des Clippers de Los Angeles prévue mardi. Jusqu’ici, certains éléments éprouvent des ennuis, notamment Scottie Barnes. La recrue par excellence de la campagne 2021-2022 a perdu des plumes dans la colonne des statistiques : entre autres, il a inscrit en moyenne 14,6 points par sortie cette année, comparativement à 15,3 dans le calendrier précédent.

Heureusement pour Nurse, il y a Pascal Siakam qui a livré une performance exceptionnelle en totalisant 52 points, mercredi, face aux Knicks de New York. Le Camerounais est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la concession à atteindre le plateau de la cinquantaine dans une partie, contribuant à la première de deux victoires consécutives des siens. Il pourrait bien être le catalyseur que les Raptors cherchent tant pour se relancer.

«Je dois continuer de travailler cet aspect et continuer de m’améliorer et de croître, a admis au quotidien "Toronto Star" l’auteur de neuf mentions d’assistance vendredi, en évoquant ses qualités de passeur. Je dois essayer de contrôler le jeu et de comprendre ce que je peux faire. Il ne s’agit pas seulement d’inscrire des points.»

«C’est de refiler le ballon, de tenter de récupérer des rebonds et d’impliquer dans l’action mes coéquipiers. Je sens une progression dans cette facette du jeu», a-t-il ajouté.

Confiance contagieuse

Cet enthousiasme à l’égard de son potentiel semble donner à Siakam des qualités de leader, puisque l’entrain s’est transposé dernièrement sur ses complices. Tous espèrent que la tendance se poursuivra après le congé de Noël.

«Il est toujours prêt à remettre le ballon. La plupart des soirs, il obtient sa large part d’assistances en effectuant les jeux-clés et en étant altruiste dans ces moments importants. On en a souvent parlé et il prêche par l’exemple», a considéré Fred VanVleet.