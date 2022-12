Neige: 17 morts au Japon ces dix derniers jours

D'importantes chutes de neige dans une grande partie du Japon ont tué 17 personnes ces dix derniers jours selon un bilan provisoire d'une agence gouvernementale établi lundi, et des milliers de foyers du pays ont connu des coupures d'électricité.

La neige est tombée en abondance ces derniers jours dans l'île principale de Honshu, le long de la mer du Japon, ainsi que dans la grande île septentrionale de Hokkaido.

Dix-sept personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées à cause de ces intempéries depuis le 17 décembre, selon l'agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes.

La chaîne de télévision publique NHK a notamment rapporté plusieurs cas d'accidents mortels impliquant des personnes âgées qui étaient sorties déblayer la neige autour de leur domicile ou sur le toit de leur maison.

A Hokkaido, des dizaines de milliers de foyers ont subi des coupures de courant ces derniers jours, mais le réseau était désormais presque totalement rétabli.

L'agence météorologique japonaise (JMA) a déconseillé aux habitants des zones affectées de prendre la route, des véhicules s'étant retrouvés bloqués.

L'épisode neigeux au Japon devrait baisser d'intensité à partir de ce lundi, selon la JMA.