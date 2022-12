Olivier Rodrigue poursuit sa progression

Le gardien québécois Olivier Rodrigue continue de tracer son chemin dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec les Condors de Bakersfield.

• À lire aussi: LNH 2022-2023: survol des équipes

Le parcours de l’ancien portier des Voltigeurs de Drummondville n’est pas si différent de celui de plusieurs autres gardiens de but à travers la LAH. La saison dernière, il a fait plusieurs voyages entre les villes de Bakersfield et Wichita, pour jouer avec le Thunder dans l’ECHL, et a disputé 13 matchs avec les Condors.

Depuis le début de la saison actuelle, Rodrigue a monté la garde et il est toujours avec le club-école des Oilers d'Edmonton dabs la LAH. Le natif de Chicoutimi a profité d’une blessure de son coéquipier Calvin Pickard pour se faire une place dans l’alignement.

«Je voulais jouer plus de matchs cette saison, a indiqué Rodrigue au site web de la LAH. Je me sens plus à l'aise quand je peux m’installer au même endroit pour un certain temps. Ce n'était pas facile de faire des allers-retours. Je me sens confiant dans mon jeu et j'ai juste besoin de continuer à travailler à partir de là.»

Il est actuellement l’un des meneurs pour le taux d’efficacité dans la ligue, avec 0,916.

«”Ollie” nous donne une chance de gagner tous les soirs et c'est tout ce que tu veux de ton gardien de but, a louangé l'entraîneur-chef des Condors, Colin Chaulk. Que nous connaissions un bon match ou pas, il est très solide. C'est son travail et c’est ce qu’il fait.»

Rodrigue veut rester prêt pour toutes les opportunités qui se présenteront à lui.

«Je dois être prêt, a ajouté Rodrigue. Quand “Pick” s'est blessé, j'ai dû intervenir et tu ne sais pas combien de temps il sera absent. Mon état d'esprit était juste de donner une chance à mon équipe tous les soirs.»

Malgré la blessure de Pickard, la relation de Rodrigue avec le vétéran de 30 ans a été d’une grande aide pour les deux hommes masqués.

«Il m'a pris sous son aile depuis son arrivée ici. Il veut m'aider à développer mon jeu et à être plus confiant dans ma façon de jouer.»