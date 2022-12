Premier anniversaire de la mort du cinéaste Jean-Marc Vallée: «c'était quelqu'un de marquant...»

À pareille date l’an passé, le Québec apprenait avec stupeur le décès soudain du cinéaste Jean-Marc Vallée à seulement 58 ans. Un an plus tard, l’onde de choc s’est estompée mais la tristesse d’avoir perdu un de nos réalisateurs les plus talentueux dans la fleur de l’âge est encore bien présente.

La nouvelle est tombée le dimanche 26 décembre, en fin de soirée. Fatigué, le directeur photo Yves Bélanger, un ami et fidèle complice de Jean-Marc Vallée, s’était couché tôt ce soir-là. C’est la sonnerie de son téléphone qui l’a sorti de sommeil. Au bout du fil: l’actrice australienne Nicole Kidman.

«Elle venait d’apprendre la nouvelle par l’associé de Jean-Marc à Los Angeles et elle a voulu m’appeler pour me consoler, relate Yves Bélanger. Ça l’a un peu traumatisée de voir que je n’étais pas encore au courant. J'étais tellement sous le choc. J’ai d’abord pensé qu’elle me faisait une joke!»

Ce sentiment d’incompréhension, Yves Bélanger n’est pas le seul à l’avoir ressenti en apprenant que Jean-Marc Vallée avait été foudroyé par un malaise cardiaque soudain le 25 décembre, dans son chalet de Berthier-sur-Mer.

Photo fournie par Yves Bélanger

«Je l’ai appris le 26 décembre en fin de soirée et je n’y croyais pas tellement ça me semblait irréel, confie le producteur Pierre Even, qui a travaillée avec Vallée sur les films C.R.AZ.Y. et Café de Flore.

«Jean-Marc était tellement en forme et il prenait tellement soin de lui. Ça n’avait pas de sens.»

Une pluie d’hommages

Après le choc causé par l’annonce de son décès, les témoignages ont rapidement commencé à se multiplier, autant au Québec qu’à Hollywood. De Jake Gyllenhaal à Naomi Watts en passant par Michel Côté et Marc-André Grondin, plusieurs vedettes et anciens collaborateurs de Vallée ont rendu hommage au réalisateur de C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club et Big Little Lies.

«J’ai été touché de voir le nombre de personnes qui ont voulu témoigner de cette perte-là, se souvient Pierre Even. J’ai senti une grande vague de tristesse. Des gens m’ont arrêté dans la rue pour m’exprimer leur peine. Jean-Marc, c’était quelqu’un de marquant. Quand tu le connaissais, c’était quelque chose de spécial dans la vie. Son départ nous a jetés par terre.»

De son côté, Yves Bélanger dit s’être occupé des «veuves» dans les jours suivant le décès de Vallée. Il fait ainsi allusion aux actrices de Big Little Lies (dont Reese Witherspoon, Laura Dern et Nicole Kidman), qui étaient toutes très attachées au cinéaste québécois depuis le tournage de la série.

«Elles m’ont appelé une après l’autre!, lance-t-il. Matthew McConaughey [que Vallée a dirigé dans Dallas Buyers Club] m’a aussi appelé et j’ai reçu plein de messages de techniciens avec lesquels on a travaillé aux États-Unis.»

Une oeuvre inachevée

Après avoir tourné coup sur coup deux séries télé pour HBO (Big Little Lies et Sharp Objects), Jean-Marc Vallée se préparait à revenir au cinéma pour réaliser un film sur la vie de John Lennon et Yoko Ono. Le tournage aurait dû avoir lieu en 2022.

«Il est vraiment passionné par ce projet, souligne Pierre Even. C’était son scénario, son œuvre. Quand quelqu’un d’aussi talentueux part comme ça, au milieu d’une carrière, on ne peut s’empêcher de se demander ce qu’il aurait pu nous donner encore sur le plan artistique.»

Yves Bélanger – qui devait accompagner Vallée pour le tournage du film sur John et Yoko – regrette quant à lui que son ami et complice n’ait pas pu profiter de la vie plus longtemps.

«Jean-Marc, il voulait vivre, il voulait voir grandir ses petits-enfants. C’est pour ça qu’il s’était acheté une maison à la campagne. Moi, ce qui me fait de la peine, ce n’est pas tant les films qu’on ne verra pas de lui. C’est ce qu’il voulait faire dans sa vie et qu’il ne fera jamais. C’est ça que je trouve vraiment poche», se désole le directeur photo.

Pierre Even et Yves Bélanger préparent actuellement un documentaire sur Jean-Marc Vallée qui sera réalisé par Marie-Julie Dallaire.