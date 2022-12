Québec: Des nuages attendus pour la majorité de la province

Le début de la semaine sera globalement nuageux dans la majorité de la province, avec quelques rayons de soleil par endroits.

L’ouest de la province sera en effet généralement ensoleillé, alternant parfois avec des nuages. Le mercure oscillera entre -5 et -7 degrés au plus chaud de la journée, selon les régions.

L’Abitibi-Témiscamingue sera globalement nuageux, avec des températures comprises entre -13 et -16 degrés.

L’est et le centre du Québec alterneront entre soleil et nuages lundi, avec une probabilité de chutes de neige et un mercure oscillant entre -6 et -10 degrés selon les régions.

Les Îles-de-la-Madeleine connaîtront une journée nuageuse, avec des risques de chutes de neige et une température stable autour de -2 degrés Celsius.

Des chutes de neige et une température à la baisse pour atteindre -16 degrés sont attendus lundi dans le nord du Québec.

L’extrême nord sera également nuageux avec des probabilités de chutes de neige et un mercure atteignant –11 degrés Celsius.