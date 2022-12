Bilan culturel 2022: huit événements qui ont créé la controverse

Alors que l’art vivant se remettait à battre avec plus de vivacité, ce sont les frasques des vedettes qui ont suscité les plus fortes réactions et alimenté les plus vives discussions en 2022. Certains artistes devront vivre avec les conséquences de leurs gestes longtemps. Pas de doute : ils se souviendront longtemps de la dernière année, parfois pour les mauvaises raisons.

1) La claque de Will Smith aux Oscars

Photo d'archives AFP

Celle-là, on ne l’avait pas vue venir. Choqué par une blague de l’animateur des Oscars, Chris Rock, à propos de sa femme, Will Smith a explosé. Il est monté sur la scène du Dolby Theatre à Hollywood pour gifler sans ménagement le maître de cérémonie, à la grande surprise du public et du principal intéressé. Si plusieurs ont d’abord cru à un coup monté, il a été confirmé que le geste avait bel et bien été l’expression d’une colère. En acceptant la statuette remise au meilleur acteur à la fin de la soirée, Will Smith a expliqué que « l’amour vous fera faire des choses folles ». Mais le mal était déjà fait : la star est bannie des Oscars pour 10 ans.

2) Triste fin de Karim Ouellet

Photo Agence QMI

À la mi-janvier, le chanteur Karim Ouellet est retrouvé sans vie dans un studio de Québec, deux mois après avoir rendu l’âme. La découverte de son corps crée une onde de choc dans le monde de la musique. Auteur du succès L’amour, une pièce qui a été sur toutes les lèvres et qui a été immortalisée sur son disque Fox, qualifié de meilleur album francophone aux prix Juno en 2014, Karim Ouellet s’était éloigné de ses proches au cours de la dernière année. Il souffrait du diabète et n’assurait pas le suivi nécessaire à sa maladie, a indiqué le rapport du coroner. Il n’aura pu achever un quatrième album qui était en chantier. Lors des Francos, des artistes lui ont rendu hommage dans le cadre d’un concert émouvant.

3) Scandale sexuel entourant Philippe Bond

Photo Pascal Huot

Le printemps et l’été ont été très éprouvants pour Philippe Bond. Après avoir été confronté à la justice pour une histoire d’alcool au volant en mai, l’humoriste a été visé par une déclaration incendiaire d’un confrère, Thomas Levac, le qualifiant de « violeur ». Quelques jours plus tard, en juillet, une enquête de La Presse+ a lâché une bombe : huit femmes disent avoir été victimes d’inconduites sexuelles commises par l’artiste, qui s’est rapidement retiré de la vie publique. Au même moment, des organisations comme le Groupe Juste pour rire et ComediHa ! ont confié que l’humoriste ne faisait plus partie de leurs plans depuis un certain temps...

4) Le procès Depp v. Heard, prise 2

Photo d'archives AFP

Le retour de Johnny Depp et son ex-femme, Amber Heard, devant les tribunaux a séduit la presse. Dès les débuts de ce deuxième acte judiciaire, en avril, les caméras étaient prêtes à suivre les moindres faits et gestes des deux acteurs lancés dans une bataille en diffamation.

Photo d'archives AFP

Pendant près de huit semaines, ce fut un véritable téléroman. Le 1er juin, l’affaire a connu son dénouement : un jury a accordé la victoire à Johnny Depp, demandant à madame de lui verser 10,4 M$ en dommages-intérêts. En décembre, un accord a été conclu pour que cesse définitivement le combat judiciaire.

5) Les galas québécois sous pression

Photo fournie par TVA

Les soirées de remise de prix ont eu une vie difficile en 2022. Témoin de la chute des cotes d’écoute et remettant en cause leur pertinence, TVA a décidé de cesser la présentation du gala Artis qui récompensait nos vedettes du petit écran. Charles Lafortune et Guy Jodoin auront donc fait briller nos artistes une dernière fois en mai 2021. Le Gala Québec Cinéma est également passé au tordeur. En octobre, on apprenait que Radio-Canada n’allait plus diffuser la soirée, rejetant aussi la faute sur l’absence de téléspectateurs. C’est Geneviève Schmidt qui aura été à la barre de l’ultime rendez-vous célébrant notre septième art. La montée de lait de Rémy Girard n’aura rien changé.

6) Julien Lacroix : tentatives de retour et témoignages nuancés de ses victimes

Photos d’archives, Jean-François Desgagnés

À l’été 2020, le monde de Julien Lacroix s’est écroulé quand il a été visé par des allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles dans un reportage publié dans le quotidien Le Devoir. Au revoir, vie publique. En juillet dernier, il a voulu tenter un retour pour souligner deux ans de sobriété, dans une salle qu’il avait spécialement aménagée. Or, des menaces de mort ont coupé court à son initiative. En novembre, un reportage controversé de La Presse+ et du 98,5 a revisité le témoignage de certaines des victimes qui ont exprimé des regrets d’avoir dénoncé l’humoriste. À la suite de ce reportage qui semble avoir rétabli son image publique, l’homme de 30 ans est revenu sur scène pendant deux soirs dans un bar d’Hochelaga-Maisonneuve. Devant une trentaine de personnes, il a livré son premier spectacle en deux ans et demi. Cette fois sera peut-être la bonne.

7) La difficile fin de tournée d’Arcade Fire

Photo Agence QMI

Arcade Fire a présenté le dernier concert de sa tournée WE devant une foule plutôt modeste, au Centre Bell, au début de décembre. La raison en est fort simple : les allégations d’inconduites sexuelles de la part du chanteur Win Butler jettent toujours une ombre sur la musique du groupe. À la fin du mois d’août, le site Pitchfork a révélé que quatre personnes associaient l’artiste à des interactions sexuelles inappropriées. L’homme de 42 ans parlait alors plutôt de relations consensuelles. Plusieurs amateurs de la formation montréalaise ont rapidement exigé un remboursement alors que la tournée se mettait en branle en Europe. Sans autre date à l’horaire et avec une cinquième dénonciation, nombreux sont ceux qui se demandent quand – et si – Win Butler remontera sur scène.

8) Céline est malade

Photo tirée de Facebook @celinedion

Son absence de la scène commençait à faire beaucoup jaser. Les nouvelles qu’elle ne donnait pas inquiétaient encore plus. Puis, le 8 décembre, Céline Dion a choisi de tout révéler à son public : elle doit composer avec le syndrome de la personne raide, un trouble neurologique très rare qui lui mène la vie dure, un « combat continuel ». À 54 ans, la chanteuse peine parfois à marcher et ne parvient pas à faire ce qu’elle veut de sa voix. Conséquence : elle est forcée de repousser et d’annuler des dates de sa tournée mondiale Courage. Pour l’instant, sa visite à Paris en septembre 2023 tient toujours et la ville de Las Vegas rêve toujours de son retour sur scène quelque part au printemps.

JANVIER

9 janvier :

Le producteur québécois Roger Frappier reçoit un premier Golden Globe grâce au film Le pouvoir du chien.

11 janvier :

Photo Agence QMI

Radio-Canada confirme la fin de la série District 31. L’auteur Luc Dionne aura écrit 720 épisodes de la quotidienne.

17 janvier :

La COVID s’invite à Star Académie ; la première émission de variétés de la saison est reportée une première fois.

26 janvier :

Neil Young demande à Spotify de retirer sa musique après la diffusion d’un balado controversé.

FÉVRIER

4 février :

Patrice L’Écuyer anime le 1000e épisode de Silence, on joue ! à Radio-Canada.

13 février :

Le rap s’invite au spectacle de la mi-temps du 56e Super Bowl avec Eminem, Dr Dre, Mary J.Blige, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et 50 Cent.

25 février :

Photo d'archives AFP

Valérie Lemercier encense Céline Dion et les acteurs québécois du film Aline lors de sa victoire aux César, en France.

MARS

4 mars :

Photo Warner Bros.

Un nouvel acteur se présente sur les écrans des cinémas nord-américains dans le costume de Batman : Robert Pattinson.

20 mars :

L’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais met la main sur trois trophées au Gala Les Olivier.

25 mars :

Le Grand prix ça m’allume est remis à la série Les bracelets rouges lors des 14e Zapettes d’or.

27 mars :

Photo Ben Pelosse

La grande aventure Dune de Denis Villeneuve primée de six Oscars.

AVRIL

3 avril :

Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin met la main sur son premier prix Grammy.

7 avril :

Patrick Huard anime un dernier rendez-vous de son talk-show La Tour. Gildor Roy lui succède à l’automne.

10 avril :

Un investissement de 225,8 M$ dans la culture québécoise est annoncé par la ministre Nathalie Roy.

24 avril :

Photo Agence QMI

Krystel Mongeau rafle les grands honneurs à Star Académie. Sa dernière interprétation : Je ne suis qu’une chanson.

MAI

15 mai :

Charlotte Cardin est la reine des prix Juno avec quatre trophées, dont celui de l’artiste de l’année.

17 mai :

Jeanick Fournier devient la championne de Canada’s Got Talent grâce à son interprétation de The Show Must Go On de Queen.

19 mai :

Denis Lévesque anime un ultime rendez-vous de l’émission des 16 dernières années à son nom, sur LCN.

26 mai :

Générique de fin pour le talk-show The Ellen DeGeneres Show après plus de 3000 épisodes étalés sur 19 saisons à NBC.

27 mai :

Tom Cruise effectue un retour remarqué en Amérique du Nord dans Top Gun : Maverick, film qui surpassera aisément le milliard $ en recettes mondiales.

JUIN

9 juin :

Les Francos s’approprient le Quartier des spectacles pour 10 jours.

16 juin :

Photo Martin Chevalier

Après 46 ans à TVA, Pierre Bruneau anime son dernier bulletin télévisé.

18 juin :

L’anneau de Montréal, œuvre d’art de 5 M$, est érigé au centre-ville de Montréal.

30 juin :

Le coup d’envoi du Festival international de jazz de Montréal est donné : quelque 350 spectacles sont à l’horaire.

JUILLET

6 juillet :

Le Festival d’été de Québec est de retour sur les Plaines ; Marshmello et Maroon 5 y sont des têtes d’affiche.

19 juillet :

Karl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants, annonce souffrir d’un cancer de la prostate, mais espère pouvoir continuer à donner des concerts.

27 juillet :

Photo Agence QMI

Maripier Morin effectue un retour à la vie publique pour promouvoir le film Arlette et offre une entrevue émotive à Patrice Bélanger à Sucré salé.

29 juillet :

Le festival Osheaga revient à Montréal en formule complète avec Dua Lipa, Machine Gun Kelly et Charli XCX.

AOÛT

20 août :

Ben Affleck et Jennifer Lopez prouvent que leur retour en couple, c’est du sérieux avec un second mariage.

21 août :

Photo Daniel Mallard

Le groupe allemand Rammstein offre un spectacle explosif au parc Jean-Drapeau qui réjouit... mais dérange les voisins à cause du bruit.

24 août :

Photo d'archives AFP

Réalisé par Xavier Dolan en 2015, le clip Hello d’Adele franchi le cap des 3 milliards de vues sur YouTube.

SEPTEMBRE

12 septembre :

La bataille des quotidiennes millionnaires s’amorce entre Indéfendable (TVA) et Stat (ICI Télé).

16 septembre :

Photo Agence QMI

Stéphan Bureau revient à TVA avec le magazine d’actualité Le monde à l’envers.

18 septembre :

Guillaume Lemay-Thivierge interrompt la soirée des Gémeaux avec une intervention confuse où il parle de politique et lance une flèche à Guy A. Lepage et Louis Morissette.

21 septembre :

Tom Jones est acclamé au Théâtre St-Denis lors d’un rare spectacle en sol montréalais

OCTOBRE

20 octobre :

Intimidation à Occupation double Martinique : trois candidats masculins sont expulsés.

20 octobre :

Photo Agence QMI

Jacob Hoggard, leader du groupe canadien Hedley, écope de 5 ans de prison pour viol. Il décide de porter sa cause en appel.

25 octobre :

Kanye West est largué par Adidas en raison de nombreux propos antisémites.

31 octobre :

Grâce à son album Midnights, Taylor Swift devient la première artiste à s’emparer des 10 premières positions Billboard Hot 100.

NOVEMBRE

6 novembre :

Copilote de Fouki et Jay Scott est la chanson de l’année au Gala de l’ADISQ.

18 novembre :

Jean Lapointe s’éteint à 86 ans.

25 novembre :

Photo Didier Debusschère

Stromae frappe un grand coup au Centre Bell avec le premier de ses six concerts au Québec pour sa tournée Multitude.

29 novembre :

Gino Chouinard annonce qu’il quittera Salut Bonjour en juin 2024, après 17 ans aux commandes du rendez-vous matinal de TVA.

DÉCEMBRE

4 décembre :

Photo Agence QMI

Cachée sous le costume de la Reine du jour et de la nuit, Véronique Claveau remporte la deuxième saison de Chanteurs masqués.

4 décembre :

Marie-Josée et Jason sont sacrés champions de la quatrième saison de Révolution.

8 décembre :

Nick Carter, des Backstreet Boys, est accusé de viol par une ancienne admiratrice autiste.

16 décembre :

La superproduction Avatar : la voie de l’eau débarque au Québec, 13 ans après le premier film.