Un Tchèque prêt pour le Mondial junior... sans son équipement

David Jiricek est fin prêt pour le championnat mondial de hockey junior, à Halifax. Il ne manque qu’une chose au défenseur tchèque et espoir des Blue Jackets de Columbus : son équipement.

Le sixième choix au total du dernier repêchage a rejoint son équipe à Halifax en préparation du match de ce soir face au Canada. Il a patiné en compagnie de ses coéquipiers, mais ne sait toujours pas s’il sera en mesure de prendre part au match.

Jiricek a pris un vol de Cleveland, où il évoluait pour le club-école des Blue Jackets, avec un transfert à Toronto.

Les mauvaises conditions climatiques qui sévissaient dans les derniers jours aux États-Unis et au Canada ont causé l’annulation ou le retard de milliers de vols. Des bagages ont été perdus, dont ceux de Jiricek, qui auraient été scannés à Toronto, mais égarés depuis.

Colère de Walsh

Il n’en fallait pas plus pour que son agent, le volubile Allan Walsh, dise sa façon de penser à Air Canada.

«Le service à la clientèle d’Air Canada est un désastre. Cette compagnie est outrageusement embarrassante», a-t-il pesté via son compte Twitter.

«David Jiricek a volé de Cleveland à Halifax en passant par Toronto. Plusieurs vols ont été annulés et il se retrouve à Halifax sans équipement, sans patins, sans bâtons. Ils (Air Canada) ne savent pas où est l’équipement et quand il arrivera à Halifax. (...) J’ai été mis en attente pendant deux heures et demie et la ligne a coupé. Et si Air Canada prenait ses responsabilités, Michael Rousseau?», a-t-il ajouté en s’adressant au président directeur général de la compagnie aérienne.

Une grosse saison

Quand un internaute a répliqué à Walsh que son client n’avait qu’à se rendre dans une boutique d’Halifax pour se procurer de l’équipement, l’agent a énoncé une évidence.

«David mesure six pieds quatre pouces et il porte des patins sur mesure de taille 13», a-t-il dit.

La fédération de hockey de la Tchéquie a quant à elle fait état de la situation en mentionnant que «l’équipe fera de son mieux pour qu’il puisse disputer le match d’ouverture contre le Canada».

Cette saison, Jiricek a joué deux matchs avec les Blue Jackets avant d’être cédé aux Monsters de Cleveland, dans la Ligue américaine.

Il connaît une excellente campagne avec eux, comme en font foi ses 20 points en 19 rencontres.

Jiricek est l’un des espoirs les plus en vue de la Tchéquie. Il en sera à une troisième participation au Mondial junior, lui qui s’était blessé lors de la dernière édition.