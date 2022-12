Voici les meilleurs (et les moins bons) chocolats chauds

Durant les vacances des fêtes, on en profite pour faire des activités extérieures en famille. Ski, raquette, patin, luge, vélo sur neige promettent une belle dépense d’énergie tout en prenant une bouffée d’air frais. Quoi de plus réconfortant qu’un chocolat chaud pour bien nous réchauffer tout en apportant une bonne dose de plaisir? De tous les choix offerts en supermarché, quels sont les meilleurs?

NOTRE ANALYSE

Nous avons analysé 25 mélanges à chocolat chaud et uniformisé la portion à 25 g (soit environ 2 c. à soupe selon les variétés).

Par portion, les valeurs nutritives varient:

De 20 à 112 calories

De 5 à 21 g de sucres

De 0,4 à 2,6 g de lipides (0,2 à 2,5 g de gras saturés)

De 0 à 184 mg de sodium

NOTE : Les valeurs présentées reflètent la poudre seulement, si on met 25 g de poudre (moyenne de tous les produits analysés) dans une tasse de lait (2% m. g.) on obtiendra une boisson qui apporte 223 calories, 10,5 g de protéines, 6,4 g de lipides, 29,5 g de sucres (dont en partie du lactose) et 199 mg de sodium. Une boisson chaude qui réconforte et qui, somme toute, apporte une certaine valeur nutritive. Bien qu’apportant du sucre, cette boisson convient après un effort physique en plein air!

Les meilleurs choix

Chocodatte, Création Delicia

Ce chocolat chaud arrive en première place du palmarès, car c’est le moins riche en sucre (5 g) et en calories (20 calories) du banc d’essai. Sa teneur en matières grasses (1 g, dont 0,5 g de gras saturés) est inférieure à la moyenne des produits analysés. Il fait aussi partie des moins riches en sodium (20 mg) du banc d’essai. De plus, la liste d’ingrédients est courte et simple. Bref, ce produit a tout pour plaire.

Chocolat chaud noir classique, Camino

Malgré une teneur en sucre (16 g) et en calories (91 calories) plus élevée que nos choix précédents, ces valeurs sont inférieures à la moyenne des produits analysés. Il est aussi faible en gras saturés (0,4 g) et parmi les moins riches en sodium (23 mg) du banc d’essai. La liste d’ingrédients est courte, mais le sucre est en tête de la liste.

Poudre de cacao sucrée, 1848 Poulain

Ce produit est le deuxième moins riche en sucre (12 g) et en calories (83 calories) du banc d’essai. Il se distingue aussi des autres en raison de l’absence de sel (0 mg de sodium). Sa teneur en gras saturés (0,8 g) est inférieure à la moyenne. La liste des ingrédients est également très courte et simple, avec seulement 3 ingrédients.

Le compromis

Chocolat, Ovaltine

Cette option fait partie des moins riches en sucre (13 g) du banc d’essai. Ses valeurs nutritives, soit la teneur en lipides (0,8 g), gras saturés (0,5 g) et sodium (42 mg), sont aussi toutes inférieures à la moyenne des produits analysés. Cependant, nous sommes déçues de la présence de sirop de glucose et d’huile de palme modifiée. La teneur en calories (100 calories) est supérieure à la moyenne.

Pas si bon...

Chocolat chaud léger Carnation, Nestlé

Si à première vue le chocolat chaud Carnation Léger de Nestlé semble intéressant par sa teneur en calories (87) et en lipides (0,4 g) en gras saturés (0,2 g) et son sucre modéré (15 g), il perd tous les points par sa richesse en sodium (183 mg) et le fait qu’il contienne des édulcorants (sucralose et acésulfame-potassium).

Les moins bons choix

Carnation riche et crémeux et Carnation guimauve, Nestlé

C’est parce que le sucre arrive en tête des ingrédients et qu’on dénote la présence d’huile de palmiste et de plusieurs additifs que ces produits perdent le plus de points. Ils affichent un peu plus de gras saturés et de sodium que la moyenne. Leur teneur en sucre est de 17 g.

Assortiment Carnation (Aero S’mores, Turtles, After Eight), Nestlé

Parmi ces trois choix, Turtles et After Eight sont les moins intéressants. Leurs teneurs en gras saturés et en sodium sont supérieures à la moyenne et ils apportent 17 g de sucres. La présence d’huile de palmiste et de plusieurs additifs est aussi décevante. Le Aero S’mores est un peu moins sucré (16 g) et moins salé (110 mg).

Les chocolats chauds les plus riches en sucre

Les chocolats chauds les plus riches en sucre sont le Mélange chocolat Sélection (21 g), le Mélange chocolat le Choix du Président (21 g) et le Mélange chocolat chaud Sélection (20 g). Dommage, car ils sont dépourvus d’huile de palme et ont donc une teneur en gras saturés inférieure à la moyenne.

Merci à Elizabeth Simboli, stagiaire en nutrition, pour sa précieuse collaboration.