Cinq spectacles à voir sur Mezzo

La chaîne spécialisée Mezzo est débrouillée sur la majorité des services de câblodistribution, jusqu’à la fin du mois de décembre. Les abonnés de Vidéotron y ont accès jusqu’au 18 janvier. Voici cinq propositions intéressantes en musique classique, opéra, danse et jazz pour la période des Fêtes.

1. Lakmé, Opéra de Wallonie – Liège

Photo fournies par Mezzo

La soprano belge Jodie Devos et le ténor français Philippe Talbot sont en vedette dans cet opéra français de Léo Delibes filmé le 20 septembre 2022 à Liège en Belgique. Lakmé raconte les amours malheureuses d’une Indienne et d’un officier anglais à la fin du XIXe siècle dans une Inde sous domination britannique.

Les 29 décembre (20 h) ; 3 (minuit), 5 (7 h 15) et 6 janvier (15 h)

2. Don Giovanni, Staatsoper Berlin

Photo fournies par Mezzo

Composé par Mozart, Don Giovanni est considéré comme un des plus grands opéras de tous les temps. Cette production, avec le baryton allemand Michael Volle, dans le rôle du séducteur, et la soprano slovaque Slávka Zámečníková, dans celui de Donna Anna, a été filmée le 17 avril 2022 au Staatsoper Unter Den Linden de Berlin.

Le 30 décembre (15 h)

3. Le Messie de Haendel, Cathédrale de Coventry

Photo fournies par Mezzo

Œuvre immense et monument de la musique sacrée, Le Messie de Haendel, filmé le 24 novembre dernier à la cathédrale Saint-Michel de Coventry en Angleterre, met en vedette la formation baroque The English Concert sous la direction de John Nelson, un chœur et la présence de quatre choristes.

Les 29 décembre (7 h 15), 13 (1 h), 14 (21 h 55) et 17 janvier (17 h 20)

4. Casse-Noisette, San Francisco Ballet

Photo fournies par Mezzo

Le San Francisco Ballet interprète cette œuvre de Tchaïkovski, classique du temps des Fêtes, dans une chorégraphie d’Helgi Tomasson. Cette prestation, filmée le 1er janvier 2007, au War Memorial Opera House de San Francisco, met en vedette Elizabeth Powell dans le rôle de Clara.

Les 2 (15 h), 3 (20 h), 4 (minuit), 6 (7 h) et 15 janvier (12 h 30)

5. Avishaï Cohen, Le New Morning, Paris

Photo fournies par Mezzo

L’excellent trompettiste israélien Avishaï Cohen, accompagné par le guitariste Yonatan Albalak, le bassiste Uzi Ramirez et les batteurs Ziv Ravitz et Aviv Cohen fusionnent rock, musique psychédélique, groove, jazz et musique électronique, lors de ce concert enregistré le 29 mai 2019 au club New Morning à Paris.