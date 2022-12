Agglomération de Longueuil: Un homme est porté disparu

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide de la population pour retrouver Axtli Viau, 41 ans.

M. Viau est résident de Longueuil dans le secteur de Greenfield Park. Ses proches et le SPAL craignent pour sa santé et sécurité.

Il pourrait se retrouver à Montréal dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve ou à Saint-Lambert.

M. Viau a la peau blanche, mesure 1,70 mètres (5 pieds 7 pouces) et pèse 136 kg (300 livres). Il a les yeux bleus et les cheveux noirs. Il porte une boucle d’oreille de chaque côté de la bouche, un tatouage d’un Inca avec des plumes sur la main droite et un signe chinois sur les jointures.

Toute personne apercevant M. Viau est priée de contacter le 911 immédiatement.