Ça pourrait être franchement mieux pour les Flames

Les Flames de Calgary sont relativement satisfaits des premiers mois de la saison, mais ils espèrent en faire beaucoup plus pour grimper les échelons d’ici la fin du calendrier régulier.

Avant d’accueillir les Oilers d’Edmonton mardi, ils s’accrochaient de peine et de misère à la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. La bonne nouvelle, c’est que les hommes de l’entraîneur-chef Darryl Sutter ont obtenu du succès avant la pause des Fêtes : au cours de leur récent voyage dans l’Ouest américain, ils ont amassé sept points sur une possibilité de huit, ce qui est de bon augure pour le retour en action.

«C’est un objectif qu’on s’est fixé au début de l’année. Je pense que si vous êtes dans le portrait des séries une fois Noël arrivé, vous avez de bonnes fondations sur lesquelles bâtir. Se trouver à ou deux points hors des éliminatoires ne constitue pas une immense différence, mais être dans les huit premiers valide la qualité de notre travail», a affirmé l’attaquant Blake Coleman au quotidien «Calgary Sun».

«Et honnêtement, si nous sommes en séries malgré notre façon de jouer des derniers mois, c’est très bon, car nous avons beaucoup mieux à offrir», a-t-il renchéri.

Huberdeau

Dernièrement, le cas de Jonathan Huberdeau a été évoqué à quelques reprises dans les médias, le Québécois peinant à marquer des buts. Il en revendique seulement six en 2021-2022 et Sutter a déjà admis qu’il souhaitait le voir tirer davantage dans certaines situations de jeu. Cependant, le reste du club devra en faire plus, dans toutes les facettes du jeu.

«J’imagine que notre position au classement est positive, puisqu’on peut faire mieux. Cependant, nous devons y voir plus tôt que tard», a évalué le vétéran Milan Lucic.

Son coéquipier Nazem Kadri essaie pour sa part de voir le bon côté des choses.

«Je crois que notre fiche montre toute notre détermination. On continue de travailler et de lutter, on n’abandonne pas, a-t-il dit. Ça fait assez longtemps que je suis dans cette ligue pour comprendre que les équipes commencent vraiment à prendre leur rythme après Noël ou le jour de l’An.»

Les Flames ont aussi rendez-vous avec le Kraken de Seattle, mercredi, et les Canucks de Vancouver, samedi, pour finir 2022.