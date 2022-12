Ce qui m’a le plus étonné en 2022

La guerre en Ukraine ? J’avoue ne pas y avoir cru jusqu’à la dernière minute.

Mais qu’un tyran envahisse son voisin n’est pas particulièrement une nouveauté.

Pour moi, l’événement le plus troublant, le plus étrange, le plus insidieux de la dernière année fut la poursuite et l’approfondissement de la censure dans nos sociétés occidentales.

Tempête

Au lieu de freiner, elle me semble s’être accélérée.

Des lexiques de mots désormais interdits sont produits.

Des émissions de télévision sont bannies parce qu’on y entend des mots « offensants ».

Des artistes coupables d’être blancs sont retirés des musées.

Des livres disparaissent des listes de lecture soumises aux étudiants.

Même votre humble serviteur a vu sa photo être retirée d’un mur de mon vieux cégep et ne fut remise que parce que des gens se mirent à poser des questions.

Évidemment, la censure n’a rien de nouveau, mais qui s’attendait à un tel retour en force ?

Je ne suis pas sûr que les jeunes d’aujourd’hui, dont beaucoup ont à ce point intégré le logiciel de l’autocensure qu’ils ne s’en rendent plus compte, réalisent qu’ils peuvent dire moins de choses que vous et moi en l’an 2000 ou en 1990.

Faites-leur regarder un sketch d’Yvon Deschamps ou de RBO et voyez leurs réactions ahuries.

Nous vivons une tempête parfaite, c’est-à-dire la rencontre d’éléments qui se combinent pour produire un effet maximal.

Vous avez, d’un côté, une pensée proprement religieuse, qui divise le monde en bons et en méchants, qui a réponse à tout et qui ne doute jamais.

Vous avez, de l’autre côté, des administrateurs lâches, qui plient devant la moindre protestation, aussi farfelue soit-elle, et qui justifieront leur lâcheté au nom du « respect » dû aux « sentiments » d’une poignée que l’on rebaptise « la communauté ».

Je nuance cependant tout de suite.

À mesure que des gens partent à la retraite et sont remplacés par de plus jeunes endoctrinés par le wokisme, qui accèdent ainsi à des postes d’influence dans les salles de rédaction, sur les campus, dans les départements de ressources humaines, etc., la censure n’est plus seulement le fait de gens qui ont peur, mais de cadres qui sont sur la même longueur d’onde que les protestataires.

Il est d’ailleurs fascinant de voir à quel point le wokisme, désormais bien installé au pouvoir, persiste à se présenter comme le combat des « dominés », comme la lutte légitime de ceux d’en bas contre le pouvoir oppressif de la société capitaliste et libérale.

Combat

Il est tout aussi fascinant de voir leur instrumentalisation du sens des mots.

Ces gens n’ont à la bouche que les mots « écoute », « dialogue » et « ouverture ».

Mais pour eux, « écouter » veut dire leur donner raison.

« Dialoguer » veut dire imposer leur monologue.

L’« ouverture », elle, est à sens unique. Avez-vous récemment entendu un censeur ayant agi par conviction et non par peur de reconnaître qu’il s’était trompé ?

Le combat, je le crains, sera long, comme le furent toujours les luttes contre l’obscurantisme religieux.