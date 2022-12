Comment supporter notre fille en deuil de son bébé?

Nous n’avons qu’une fille unique mon mari et moi et nous en avons toujours pris soin comme la prunelle de nos yeux. Ça n’a pas toujours été l’entente parfaite entre elle et moi puisqu’on se ressemble trop, mais avec son père, elle a toujours été sur la même longueur d’onde. Son conjoint est entré dans notre vie comme le fils qu’on n’a jamais eu, car j’avais trouvé mon premier accouchement trop difficile à vivre pour avoir envie de récidiver. Ces deux jeunes dans la trentaine font notre bonheur.

Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu’à ce qu’ils se mettent en tête de faire un enfant. Ma fille pensait que dès qu’elle arrêterait la pilule, elle tomberait enceinte, mais ça ne s’est pas passé comme ça. Ça a pris plusieurs mois d’essais avant qu’un embryon ne signale sa présence. Superstitieuse, ma fille a d’ailleurs attendu que les trois premiers mois soient écoulés avant de nous annoncer la nouvelle.

Portés par la joie de l’arrivée de ce petit nouveau qui s’annonçait dans la famille, on était encore dans l’euphorie son père et moi, le jour où notre fille en pleurs est venue nous annoncer qu’elle avait perdu son bébé. À part la serrer dans nos bras, on ne savait pas quoi faire pour la consoler. Et depuis ce temps, même si on sait que son conjoint la soutient du mieux qu’il peut, on se rend bien compte que notre fille n’est plus comme avant, et qu’elle traîne une tristesse sur laquelle on n’a aucun pouvoir.

Mon mari prétend qu’elle a du temps en masse pour se reprendre, mais elle ne veut pas l’entendre. Auriez-vous une recette à nous suggérer pour ne pas dire la mauvaise affaire dans les circonstances ?

Mère un jour, mère toujours

Je souligne la parution cet automne d’un bouquin sur le sujet, coécrit par la psychologue Zoé Zéphyr et la journaliste Jessica Brazeau, qui a pour titre « Le deuil invisible : se reconstruire après la perte de son enfant en période périnatale », publié aux Éditions de l’Homme. Ce livre qui comprend autant des conseils pour les familles endeuillées (mères, pères et proches) que des témoignages de famille ayant vécu ce genre de deuil, pourrait s’avérer une mine d’information pour votre fille, pour son conjoint, ainsi que pour vous, les grands-parents.