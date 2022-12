De Nirvana à Foo Fighters: l'incroyable histoire de Dave Grohl

Dès son jeune âge, Dave Grohl savait ce qui allait être important dans sa vie. Aucun doute, la musique était sa raison d’être. Si bien que c’est la musique qui a occupé la principale place dans sa vie. De Nirvana à Foo Fighters, le célèbre batteur est devenu chanteur, guitariste et auteur-compositeur. Dans son autobiographie, Toute mon histoire, celui qui se dit obsédé par la musique se raconte en toute franchise depuis ses modestes débuts à ses jours de gloire en passant par des moments tragiques.

Pas question pour Dave Grohn de laisser quelqu’un d’autre écrire sa propre histoire. « Cela aurait été sans doute trop facile », laisse entendre le célèbre batteur. Et puis, la pandémie était pour lui le moment idéal pour se retrousser les manches en s’attaquant à ce projet qu’il mijotait depuis déjà quelques années. Un travail colossal qui ne lui faisait pas peur, après tout, Dave Grohl, originaire de l’État de l’Ohio, à travaillé dur toute sa vie, sans relâche ne s’accordant aucun répit des années durant. C’est ce qui ressort de son autobiographie The Storyteller parue dans sa version originale l’année dernière et qui est, depuis peu, disponible en français. Toute son histoire est empreinte d’humilité avec une belle dose de folie et un brin d’humour qui lui ont permis de passer à travers les moments difficiles qui ont parsemé son parcours. Son premier coup dur surviendra à l’âge de six ans lorsqu’il verra ses parents divorcés. Il partira ensuite vivre avec sa mère en Virginie.

Amoureux de la musique, certes, mais amoureux des mots aussi, en choisissant ceux qui le font vibrer, ceux qui lui ressemblent. C’est d’ailleurs ce qu’il fait, lorsque le musicien de 53 ans écrit ses propres chansons.

Ombre et lumière

Ancienne racaille punk de Washington, c’est comme ça qu’il se qualifie souvent dans son livre. C’est qu’il n’a pas oublié son passé moins glorieux, ni ses débuts modestes à jouer pour le plaisir devant des jeunes dans des arénas. Conscient que le rôle de batteur est un poste de second plan, un travailleur de l’ombre qui n’a rien de glorieux, laissant plutôt la place de choix aux chanteurs qui se trouvent sous les projecteurs, mais pour lui, qui ne cherchait pas la gloire, souhaitant simplement vivre sa passion à fond, cela n’avait aucune importance. Pourtant, c’est ainsi qu’il a décrit son premier métier lorsque sa fille, Harper Willow, qui n’avait que huit ans, a manifesté son intérêt pour jouer de la batterie. Ce qui l’a fait sourire, se reconnaissant en elle.

Dave Grohl a débuté avec Screan à l’âge de 17 ans, laissant ses études pour faire des tournées punk, comme il les appellent. Il jouait pour le plaisir sans vraiment d’attente jusqu’à ce qu’il reçoit un appel pour rejoindre le groupe Nirvana en tant que batteur au début des années 1990. Fidèle à son groupe depuis ses débuts, il préfère décliner l’offre, mais sa mère Virginia insiste et le pousse à joindre le groupe à Seattle. Il participera à la composition de l’album à succès Nevermind, un des albums les plus vendus au monde à 30 millions d'exemplaires. Jamais le batteur avait anticipé un tel succès.

Il connaîtra la gloire, les stades bondés, l’euphorie des fans, mais il y aura aussi le décès de Kurt Cobain, le chanteur, guitariste et fondateur de Nirvana qui s’est suicidé en pleine gloire en se tirant une balle dans la tête. Ce sera alors la fin pour Nirvana en 1994.

« C’est difficile de se sortir indemne d’une telle situation », admet l’auteur qui ajoute qu’une si grande gloire peut facilement déstabiliser.

Un second souffle

Après l’effondrement du groupe et un épisode de dépression, loin de vouloir s’arrêter, Dave Grohl, fondera le groupe Foo Fighters.

Il connaîtra plusieurs succès et quelques revers également notamment en 2015, lors d’un concert en Suède. Il tombera du haut de la scène au tout début du spectacle et du coup, il se cassera la jambe. Devant une foule déchaînée, il souhaite, avec son habituelle détermination, poursuivre son spectacle. Il reviendra sur scène, avec une béquille, puis assis sur une chaise, il parviendra à terminer sa prestation avant de se rendre à l’hôpital, où il subira une opération.

Dans son livre, Dave Grohl raconte aussi de superbes moments, dont la chance de côtoyer et même de travailler avec les plus grands comme, Paul McCartney, David Bowie et Mick Jagger.

Parallèlement à sa carrière d’artiste, on apprend également toute l’importance qu’il accorde à ses proches, notamment ses trois filles, tout comme sa mère Virginia, ainsi que sa seconde épouse Jordyn Blum. Ce sont ses piliers qui lui ont permis de ne pas s’effondrer.

En 2011, Dave Grohl a reçu le prix NME du Godlike Genius Award. Il est le premier batteur américain à recevoir ce prix qui récompense les meilleurs musiciens du monde.

Photo courtoisie

Dave Grohl

Toute mon histoire

Éditions HarperCollins

384 pages